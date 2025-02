Billie Eilish se emociona tras perder el Grammy a Mejor Álbum del Año ante Beyoncé

La 67ª edición de los Premios Grammy dejó momentos inolvidables, pero uno de los más emotivos fue la reacción de Billie Eilish tras perder el premio a Mejor Álbum del Año ante Beyoncé. La joven artista, que aspiraba al galardón con su aclamado disco Hit Me Hard and Soft, no pudo evitar emocionarse al escuchar el nombre de su colega como ganadora.

No era la primera vez que Billie competía en esta categoría, ya que en 2020 se alzó con el premio gracias a When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Sin embargo, en esta ocasión, la victoria fue para Cowboy Carter, el álbum con el que Beyoncé hizo historia al convertirse en la primera mujer negra en ganar en esta categoría en 26 años.

Mientras la artista texana subía al escenario para recoger el premio, Billie Eilish se mostró visiblemente emocionada, aplaudiendo con admiración. Según captaron las cámaras, la cantante de What Was I Made For? llegó a derramar algunas lágrimas, conmovida no solo por el momento, sino también por el poderoso discurso de Beyoncé.

La ganadora dedicó el premio a los bomberos que han arriesgado sus vidas en los recientes incendios que han devastado Los Ángeles. "Este reconocimiento es para ellos", expresó la artista al recibir el galardón de manos de Anthony Marrone, jefe del cuerpo de bomberos de la ciudad.

Las palabras de Beyoncé calaron hondo en la audiencia, y Billie no fue la única que se mostró conmovida. La emoción en su rostro reflejaba la admiración por su compañera y la carga sentimental de la ceremonia. A pesar de no haberse llevado el premio, la cantante fue una de las protagonistas de la noche, regalándonos uno de los grandes momentos de estos Premios Grammy.