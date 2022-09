¿Filtró Bizarrap su nueva sesión en el CCME y no nos dimos cuenta?

A muchos artistas les gusta darnos un aperitivo de sus nuevas canciones, pero lo de Biza va más allá: cualquier pequeño detalle hace que se desaten las teorías más locas. Su éxito este finde en el Coca-Cola Music Experience de Madrid es innegable (como pudimos vivir en primera persona) y algunos espectadores fueron más allá de la música.

Absolutamente todo el mundo bailó y cantó a gritos sus éxitos con Nicki Nicole, Ptzeta, L-Gante, Eladio Carrión o Villano Antillano, pasando por temas como ‘Mamichula’ o ‘YaMeFui’ y culminando su show con la ya bautizada ‘Quédate’ junto con Quevedo. Pero, ¿nos mostró un adelanto de su próxima sesión?

Durante el cierre de su actuación se puedo escuchar unos pequeños compases, una base totalmente nueva que para muchos que bien puede ser un adelanto de lo que se viene. Y los que allí estuvimos apenas nos dimos cuenta ya que estábamos a punto de cantar a pleno pulmón el ‘quéeeeeeeedate’. Eso sí, las teorías no han tardado en aparecer.

Parece ser que quién más suena estos días como posible fichaje es la cantante colombiana Shakira. Los rumores nacen a raíz de un tuit en el que Shak felicita a Bizarrap por su 24 cumpleaños y, claro está, que de ahí puede nacer una colaboración. No está de más decirlo, muchos apuntan a que será la canción del Mundial, que se celebra este año en Qatar. Por soñar...

Otro ilustre que se suma a la lista, el más esperado quizá, es Duki (sí, aún no tienen sesión juntos). Varios detalles han llamado la atención de los fans, el primero es que el DJ llevaba una camiseta de Givenchy, algo que no importaría si no fuese porque la última canción del argentino tiene el mismo nombre.

Durante su actuación pinchó tanto ‘YaMeFui’ y cerró (antes del bis) con ‘Malbec’, dos temas que han producido juntos. Además, según circula por redes, Biza comentó hace un tiempo que para los shows que dará Duki en Vélez (Argentina) la sesión ya estaría lanzada. La fecha del primer concierto es el 6 de octubre, yo no digo nada pero…

También hay sesiones que ya se han grabado pero no han salido a la luz, como por ejemplo la de C.Tangana o la de Myke Towers. Recordamos que en la numeración nos faltan la #42 y la #50, ¿puede ser también Bad Gyal, con quien dijo que le gustaría colaborar, aprovechando que está por España? Ojalá.

No sabemos cuándo sacará Bizarrap su próximo tema pero visto el éxito de 'Quédate' las expectativas están por las nubes. "Ya estoy preparando la próxima canción, ¿eh?", dijo a modo de despedida del CCME. "Así que a por ella", y con ello la explosión del público que escucharía hasta a un tunante afónico recitar el prospecto de unas aspirinas si él lo produce. Ya puestos, que haga la prueba.