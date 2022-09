Arranca el Coca-Cola Music Experience: ¿irá Quevedo?

Durante este fin de semana en Madrid se celebra el Coca-Cola Music Experience, esperadísimo festival que colgó hace apenas unos días el cartel de 'sold out'. No hay mayor forma de despedir el verano que disfrutando del musicote que ha sonado durante estos meses en discotecas con más de un himno de por medio.

El cartel lo encabezan dos de los nombres internacionales que más están sonando, hablamos del grupo italiano ganador de Eurovisión en 2019, Maneskin, y del compositor, DJ y productor argentino Bizarrap.

El menú del viernes incluye a las Tanxugueiras, Rayden, Álvaro de Luna y el plato fuerte que cuenta con Emilia, Belén Aguilera, Manuel Turizo y Chanel. La duda nos asalta: ¿estrenará Chanel su nueva canción? ¿Habrá alguna sorpresa durante la actuación de Biza?

El sábado tampoco se queda atrás y durante todo el día actuarán, entre otros, Flavio, Emlan, Recycled J o Robledo, y cerrarán la noche Lola Índigo (lee su nombre entre susurros), Ptazeta y Maneskin. Nos encantaría que Emilia y la canaria hubieran coincidido y cantasen su éxito 'Quieres' que tienen junto con Aitana.

Os recordamos también varios puntos a tener en cuenta si vas a acceder al festival: las puertas están abiertas desde las 13:00h, puedes acceder en cercanías o en metro y puedes acceder con un sándwich o una botella de agua de medio litro siempre sin tapón. No sea que pase como con Omar Montes...

Pero hay una actuación que más bien no está anunciada de forma oficial pero que desató rumores tras una pequeña filtración por parte de la organización del Coca-Cola Music. Dado que no tiene conciertos previstos para hoy, parece razonable un guest starring en la parte final del encuentro. Por soñar...

Es cierto que el artista canario está rompiendo records no solo con sus sesión con Bizarrap sino con 'Sin señal', el primer adelanto de su álbum que se espera pronto salga a la luz. En todo caso si Quevedo es la sorpresa de la noche estamos muy seguros que cantaremos a pleno pulmón eso de 'quéeeeedate que las noches sin ti dueelen'. Ah, porque allí estaremos, of course.