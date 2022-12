'Bloody Mary' de Lady Gaga: la canción más viral de TikTok que está siendo acusada de blasfemia

TikTok suele tener preferencia por hacer virales temas publicados recientemente, pero de vez en cuando le da bien fuerte por recuperar un verso en concreto de algún tema que vio la luz hace muchos años. 'Bloody Mary' es una canción que Lady Gaga lanzó en su álbum 'Born This Way', en el año 2011, pero ahora se ha convertido, gracias a la serie 'Miércoles', en uno de los temas más virales de TikTok. Esta era de Lady Gaga se caracterizó por las letras con referencias a la Biblia, pero con interpretaciones muy libres, y eso ha hecho que muchas personas cristianas se hayan sentido ofendidas al entrar a TikTok y cruzarse con este tema. Algunos hablan, incluso, de blasfemia.

La canción no dice nada demasiado grave como para generar una ira tan notable: "Bailaré con mis manos sobre la cabeza, como dijo Jesús". Puede que la Biblia no mencione en ningún momento que el hijo de Dios pronunciase una frase así, pero acusar a Lady Gaga de blasfemia resulta algo desproporcionado. Bien se sabe que las redes son un lugar en el que emitir una opinión muy extremista y exagerada es la mejor forma de conseguir el apoyo de miles de personas que no te conocen y a las que no les importas, y es por eso que hay quienes recurren a la hipérbole para impactar con sus opiniones.

Por suerte, los 'trends' de TikTok van y vienen, y parece que esta polémica sobre una posible blasfemia no ha afectado demasiado al inesperado nuevo éxito de la canción 'Bloody Mary'. Se ha convertido en apenas unos días en la canción más shazameada del mundo, y es probable que se una pronto a la lista de grandes hits salidos de TikTok. ¡Y eso que ni siquiera hizo una aparición directa en la serie 'Miércoles'!