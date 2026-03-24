Ca7triel y Paco Amoroso tienen nuevo disco y nueva gira mundial que pasará por España

CA7RIEL & Paco Amoroso arrancan una nueva era con FREE SPIRITS, un álbum en el que llevan su inconfundible mezcla de trap, rock y pop hacia un terreno más ambicioso, afilado y emocionalmente abierto. Sin renunciar a su humor ni a su energía desbordante, el dúo argentino amplía su propuesta con un enfoque más conceptual y una narrativa que atraviesa todo el proyecto.

El disco llega acompañado de un cortometraje que introduce el universo de FREE SPIRITS: un retiro holístico ficticio liderado por Sting, donde los artistas exploran ideas como la disolución del ego o el absurdo. En este viaje también participan nombres como Jack Black, Fred Again.. o Anderson .Paak, reforzando el carácter internacional y experimental del lanzamiento.

Este nuevo trabajo será el eje de la gira FREE SPIRITS World Tour, con la que CA7RIEL & Paco Amoroso darán el salto definitivo a los grandes recintos internacionales. El tour recorrerá Latinoamérica, Norteamérica, Reino Unido y Europa desde el 14 de mayo, con parada en ciudades clave y escenarios emblemáticos como el Movistar Arena de Madrid, además de su esperado arranque en Buenos Aires.

Tras el impulso de la gira "PAPOTA", el dúo encara 2026 con el que ya es el momento más importante de su carrera: un proyecto global que refuerza su identidad artística y consolida su directo como uno de los más explosivos del panorama actual.