¿Cambio de look o peluca?: Rosalía sorprende con un nuevo estilo que ha confundido a todos sus fans

Está más que claro que el éxito de Rosalía ha conseguido cruzar todas las fronteras que se le han puesto por delante, algo que ha demostrado una vez más durante su concierto en Ginebra, donde se ha convertido en la tercera artista más escuchada de Spotify Suiza. Pero, aun así, hay algo que ha conseguido opacar totalmente el éxito que ha tenido este concierto de Rosalía, y ha sido precisamente el propio peinado de la cantante. La catalana ha sorprendido con un nuevo estilo de pelo que no ha dejado a nadie indiferente, ya que no solo se ha cortado el flequillo, sino que también se ha hecho mechas rubias en las puntas.

Este es un cambio que nadie se ha visto venir y que ha dejado a todos sus fans un poco horrorizados, ya que muchos no han tardado en empezar a hacer comparaciones con el estilo de algunos personajes o a pedir, en tono humorístico, que despidieran a su estilista. Aun así, este nuevo look también ha generado muchas dudas alrededor de todos sus fans, porque, aunque estaban de acuerdo en que no era un estilo bob, la mayoría no ha conseguido identificar qué tipo de corte se ha hecho. Pero, por lo que parece, todo apunta a que Rosalía ha apostado por el hime cut, un corte de pelo muy conocido en Japón.

Pese a ello, por suerte para todos los fans a los que no les ha gustado este nuevo estilo, son muchos los que sospechan que puede tratarse de una peluca, algo que no sería de extrañar. Cada vez son más las marcas que consigue crear pelucas tan realistas que, cuando se colocan bien, pueden llegar a engañar a cualquiera que no sepa que la lleva. Por tanto, habrá que ver si este nuevo estilo de Rosalía continúa acompañándola durante los próximos días o si, por lo contrario, se trata de una peluca, tal y como han sospechado muchas personas.