Las canciones de Kendrick Lamar contra Drake echan a Taylor Swift del número uno en Estados Unidos

El huracán Taylor Swift con su nuevo disco The Tortured Poets Department arrancó con fuerza en las listas de éxitos rompiendo récords en su primera semana de lanzamiento. La canción que abría el disco, Fortnight, era el número uno y los primeros catorce puestos de la lista los ocupaba Taylor.

Dos semanas después su dominación en el Billboard Hot 100, la lista de singles oficial de Estados Unidos, ya no es tal. Otro huracán musical en la forma de batalla de raperos protagonizada por Drake y Kendrick Lamar está acaparando numerosos titulares, generando numerosos comentarios en redes sociales y todo eso se ha visto reflejado en la lista de éxitos.

Fortnight pasa al puesto número cuatro en su tercera semana y el número pasa a ser ocupado por Kendrick Lamar con su canción Not Like Us. El tercer puesto también es para otra de las canciones que Lamar ha sacado contra Drake titulada Euphoria.

En el número dos tenemos al rapero británico Tommy Richman que se cuela en medio de esta batalla con su single viral Million Dollar Baby con el que se ha dado a conocer.

Pero sin duda la persona que está perdiendo la batalla de las listas no es Taylor Swift, cuyo disco TTPD sigue siendo el número uno en Estados Unidos aguantando la embestida de Dua Lipa, que si le arrebata el número uno en Reino Unido con Radical Optimism.

Claramente Drake es el perdedor con su diss track Family Matter que se queda en el puesto número 7, algo que no parece importarte ya que estaría intentando dejar atrás su pelea con Lamar a juzgar por esta publicación en sus historias de Instagram.

La disputa, que se inició cuando Drake y J. Cole lanzaron una canción que sugería que ellos y Lamar eran el trío del hip-hop, con lo cual Lamar no estaba de acuerdo, afirmando su dominio en solitario y desatando una avalancha de canciones de distorsión como resultado.

Casi todos se vieron arrastrados a esto durante todo el conflicto, incluido Stevie Wonder, quien criticó la disputa por "distraer la atención" de temas más importantes como la guerra.

La disputa se intensificó con temas de ambos, con Lamar apuntando a Metro Boomin y Like That de Future, mientras que Drake tuvo respuestas en temas que incluyen Family Matters. Sin embargo, el último trabajo de Lamar, Not Like Us, está siendo la canción con más repercusión.

Drake presentó en la publicación una foto de un samurái japonés rodeado por un ejército de cientos de personas. "Buenos tiempos. Las vibraciones del verano son las siguientes", subtituló.

Si bien la publicación puede ser única, muchos la interpretan como si agitara la bandera blanca ante su competidor. Algo que tiene mucho sentido después de que uno de sus guardaespaldas fuera herido de gravedad en un tioreteo frente a su casa.