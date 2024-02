Las canciones más bonitas de la historia, por votación popular

What A Wonderful World - Louis Armstrong

Cualquier canción de Louis Armstrong podría estar en esta lista, pero What A Wonderful World se ha convertido en la propuesta más votada de todas las que se han incluido.

Here Comes The Sun - The Beatles

Ocurre algo similar con The Beatles: aunque son muchas las canciones de este grupo que se han propuesto para ser votadas como una de las más bonitas de la historia, Here Comes The Sun ha conseguido alzarse como la favorita.

God Only Knows - The Beach Boys

Una de las canciones históricas de The Beach Boys, y también uno de los temas estrella en esta votación.

Human Nature - Michael Jackson

Aunque Michael Jackson sea una gran figura de la música, calificar sus canciones como “bonitas” no es algo que suela encajar. De todas las que lanzó, Human Nature es la que muchos han considerado como más apta para entrar en esta lista.

Smooth Operator - Sade

La voz de Sade podría hacer brillar cualquier canción, y su gran hit Smooth Operator ha sido votado como una de las canciones más bonitas de la historia.

Songbird - Fleetwood Mac

Songbird es una de esas canciones que nunca deja de producir sensaciones en el oyente, sin importar cuánto tiempo pase.

Into the Mystic - Van Morrison

Van Morrison no parece el tipo de artista que se incluiría en una lista de canciones bonitas, pero Into the Mystic ha recibido unos cuantos votos.

Nightswimming - REM

Las canciones de REM tienen algo que ningún otro artista o grupo ha sabido replicar, y Nightswimming es ejemplo de ello.

More Than This - Roxy Music

Un éxito brillante y atemporal que merece de sobra ser calificado como una de las canciones más hermosas que hayan existido.

The First Time I Ever Saw Your Face - Roberta Flack

Con diferencia, la más repetida de las propuestas: puede que Roberta Flack solo versionase esta canción, pero con ello consiguió convertirla en un hit eterno.