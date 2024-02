Las canciones de Taylor Swift perfectas según tu estado de ánimo

Si te apetece bailar

Hay días en los que uno se despierta con los ánimos por las nubes y que lo único que quiere es ponerse a saltar y mantener esta alegría durante el mayor tiempo posible, algo que, sin duda, es mucho más fácil de conseguir si se hace acompañado de música. The Story Of Us, Shake It Off o 22 son algunas de las canciones de Taylor Swift que te ayudarán a seguir disfrutando de tu día:

Si te acaban de romper el corazón

Cuando a uno le rompen el corazón, no hay nada que le ayude más a sanar que llorar y soltarlo todo, algo que Taylor Swift es una experta en conseguir. Pero, sobre todo, es la mejor compartiendo reflexiones en sus canciones, algo que demuestra en temas como Better Man, Dear John o All Too Well (10 minutes version) (Y si quieres todavía más tristeza, siempre puedes buscar la Sad Girl Autumn Version).

Si tienes un día romanticón

Cuando uno empieza una nueva relación o se encuentra profundamente enamorado, hay días en los que lo único que a uno le apetece es escuchar las canciones más cursis y románticas que pueda encontrarse por el camino. Y, sin duda, Paper Rings, You Are In Love o la ya clásica Love Story son algunas de las mejores canciones que uno puede escuchar estos días.

Si estás de bajón

Hay ocasiones en las que la tristeza invade nuestro cuerpo y nos resulta especialmente complicado dejarla marchar, ya sea porque ha pasado algo o simplemente porque estás teniendo un mal día. Y, si hay algo que siempre ayuda durante estos días es desahogarse y soltar todo lo que necesitemos para dejar ir todos estos sentimientos. Por ello, si estás pasando por uno de estos días y tan solo quieres sentirte abrazado por la música, Taylor Swift tiene varias canciones que pueden ayudarte, entre ellas, las de Evermore, Nothing New y This Is Me Trying.