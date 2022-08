El cantante Benny Blanco se tatúa en la cara el QR de su canción junto a BTS

¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para hacer que millones de personas te prestasen atención? Sea cual sea la idea que se te ocurra, puedes llevarla a cabo; o, al menos, hacer pensar a todo el mundo que lo has hecho, gracias a un buen montaje. Benny Blanco lleva dos semanas saboreando el éxito a costa de la popularidad del grupo BTS, que accedió a colaborar con él en su última canción, 'Bad Decisions'. Bien se sabe que los fans de este grupo de K-Pop estarían dispuestos a hacer cualquier cosa por apoyar a sus estrellas favoritas, pero ese fanatismo no tiene por qué contagiarse a los artistas occidentales con los que colaboran. Parece que la visibilidad de la canción no está alcanzando los niveles que Benny Blanco esperaba, y es por eso que ha decidido montar una farsa de lo más original para seguir llamando la atención: "tatuarse" el QR de su canción en la cara, para que la gente la escuche cada vez que le haga una fotografía.

La ciencia detrás de toda esta historia es algo cuestionable: los sistemas de lectura de QR se basan en el tamaño y el orden de los cuadrados para decodificarlos, y un ejemplo de QR deformado pierde su efectividad. En una zona de la piel tan irregular como el rostro, es poco probable que algo así funcione, así que la credibilidad del asunto es, de por sí, baja. Si a eso se suma que en el vídeo de muestra el cantante no tiene ningún tipo de hinchazón tras hacerse el tatuaje, y que lo toca repetidamente nada más hacérselo, cualquier persona que se haya hecho un tatuaje alguna vez sabrá lo poco realista que resulta.

Pero no cabe duda de que el objetivo se ha conseguido: el clip en el que lleva a cabo esta "locura" acumula cientos de miles de views, y es probable que sirva de empuje promocional para su última colaboración con BTS y Snoop Dogg. Lo que queda por saber es cómo se sentirán sus seguidores después de ser testigos de esta estrategia de marketing descarada; ¡habrá que esperar hasta el próximo single del artista para ver si todo este esfuerzo le ha servido para ganar esa ansiada popularidad!