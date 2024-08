¿Cantarán juntos Aitana y Sam Smith este fin de semana? Lo que se sabe del concierto del británico en Madrid

Hace unas semanas Aitana sorprendía a todos sus seguidores con una inesperada colaboración con Sam Smith para una nueva versión de Like I Can, uno de los temas más populares del británico. La canción se publicó en 2014, como parte de su disco In The Lonely Hour, que lo catapultó a la fama internacional. Ahora ese disco ha cumplido 10 años y Sam Smith lo ha querido celebrar con una reedición de este álbum con colaboraciones con varios artistas, entre los que se encuentra la cantante catalana.

El intérprete de Stay With Me aterriza este fin de semana en Madrid, donde participará en la primera edición del festival Kalorama 2024. Se celebrará del 29 al 31 de agosto, con algunos de los grandes nombres de la música underground y electrónica. Aunque también habrá un hueco para el pop, representado por Smith.

Muchos seguidores de Smith y Aitana creen que este concierto podría ser una oportunidad para verlos juntos por primera vez en el escenario con su nuevo tema juntos. Y es que durante un directo de Instagram que compartieron ambos cantantes, adelantaron que muy pronto compartirían escenario. Aunque ni los protagonistas ni la organización del festival han confirmado ni negado nada sobre este asunto.

Además de la catalana, el cantante también ha querido contar con la presencia de otros grandes nombres de la música internacional en su nuevo disco reeditado, como Hikaru Utada, con quien colabora en Stay With Me, Taeyeon, con quien comparte I'm Not The Only One, o Alicia Keys, con otra versión también de I'm Not The Only One.

Tendremos que esperar dos días aún para conocer si finalmente Aitana y Sam Smith cantan por primera vez juntos en el escenario esta nueva versión de Like I Can. Sin duda, se trataría de un auténtico espectáculo que quedaría para siempre en la historia de la música nacional e internacional.