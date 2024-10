Carmen Boza anuncia su retirada de los escenarios para priorizar su salud mental frente a las redes sociales y la transformación de la industria musical

La industria musical está en constante cambio, especialmente en los últimos tiempos, y muchas veces no es para bien. Un ejemplo del lado más oscuro, negativo y triste de todo el mundo de creación de contenido y redes sociales que rodea la música actualmente es el descorazonador comunicado que acaba de lanzar Carmen Boza.

Esta genial cantautora gaditana de 37 años, que empezó su carrera musical subiendo vídeos a YouTube hace 16 años, ha anunciado que se retira de los escenarios cancelando el que iba a ser su próximo concierto en Logroño.

"De todas las cosas que he publicado en redes sociales a lo largo de mi carrera, esta es la más complicada. Por eso lo diré sin rodeos: He decidido retirarme de los escenarios", escribió en un post que se ha inundado de mensajes de apoyo de compañeros de la música y que ha generado un pequeño debate sobre la industria musical.

"La exigencia de estar permanentemente activa en plataformas sociales con fines promocionales -a través de unos formatos que son tan ajenos a mi forma de ser y de hacer música, para poder llegar al público y vivir de mi trabajo- ha ido abriendo una profunda herida en mi salud mental que, por mi propio bien, tengo que priorizar, atender y sanar", explica Boza lamentándose por la importancia que tienen los likes en la música actualmente.

"Siento que la industria musical se ha ido transformando en un entramado sumamente complejo y completamente atravesado por el capital, donde el espacio para la autenticidad, la artesanía e incluso la música en sí misma, tristemente, es cada vez más pequeño y a menudo quedan relegadas a un segundo plano o sencillamente se diluyen en esa vasta y abstracta etiqueta: el contenido", añade la cantante gaditana.

"Sumarle a crear música la obligación de producir "contenido" para simplemente existir entre tanto ruido se ha convertido en una odiseavque, lejos de estimularme y/o motivarme, me deprime, me angustia y me ha alejado de la música, que una vez fue el centro de todo esto", escribe sobre como el ruido de las redes sociales y una industria musical capitalista están acabando con la música.

“Mi bienestar, mi creatividad y mi propia salud mental merecen ser priorizadas”, sentencia. Carmen explica que cancela el concierto que iba a dar en Logroño el 17 de octubre y que en los próximos días “me pronunciaré sobre las fechas que quedan por delante de la gira Encore”.

La publicación se ha inundado de comentarios de compañeros de la música como Rozalen, David Otero, Vega, Zahara, Ismael Serrano, Muerdo, Bely Basarte, Alberto de Miss Caffeina, Ale Acosta, Maika Makovski o Ángel Stanich entre otros.

"Ay cariño. Me dejas rota. Y cuánto te entiendo", escribió Rozalén, "Respeto absoluto pero también quiero expresar la pena por la certeza de que pierde la cultura y quienes disfrutan de ella, a una gran artista y mujer de las artes. Un abrazo enorme, cuidate mucho Boza", apuntó Vega y "Te deseo lo mejor, Carmen. Cuánto te entiendo. Somos rehenes de una dinámica implacable que, tal y como dices, nos aleja de la música. Y no debería ser así. Qué pena. Te mando un abrazo", fue el mensaje de Ismael Serrano.

Vivimos en una época en que el postureo de Instagram, el contenido, los likes, los algoritmos, los virales de TikTok y el marketing están acabando con la esencia de la música, con el arte de crear canciones, presentarlas a la gente y que de forma orgánica vayan creciendo.