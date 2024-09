Cinco canciones para conocer el fenómeno musical del grupo Ghost

Missionary Man

Si me preguntáis a mí, Popestar es indudablemente el mejor EP de la banda. Dos de los temas de esta lista están incluidos en este sencillo, empezando por Missionary Man. "Well I was born an original sinner, I was born from original sin" comienza la canción, pero el verdadero pecado sería no escuchar este temazo con el ritmo que se gusta.

Square Hammer

El EP antes mencionado se integró en la versión deluxe de Meliora, considerado por el fandom de forma habitual como el mejor disco del grupo. Square Hammer forma parte de esta bicefalia, y fue considerada por parte de la crítica como una de las mejores canciones de metal del año 2016. El videoclip también está muy bien considerado, y es una manera perfecta de detectar algunas de las influencias del grupo.

Mary On A Cross

Esta canción es quizá una de las más fácilmente reconocibles, dado que tomó por sorpresa las redes sociales como TikTok hace unos pocos años. Mary on a Cross forma parte de Seven Inches of Satanic Panic, lanzado en 2019. Según el cantante, la canción explora algunas de las imperfecciones del ser humano, aunque hay quien busca el significado en pastos más verdes. Lo que tenemos claro es que reconoceréis el tema en cuanto llegue al "You go down just like Holy Mary, Mary on a, Mary on a cross".

Dance Macabre

Para hablar de Dance Macabre tenemos que hablar del lore del grupo. Y es que, si veis el videoclip, seréis testigos de la historia de origen del Papa Emeritus Nihil, aquel que dentro de la ficción dio origen a la banda en los años 60. ¿Cómo un hombre cualquiera se transformó en el líder de una macabra secta musical? Bailando en una fiesta de infarto, por supuesto.

Spillways

Acabamos con una canción del disco Impera, ganador de un American Music Award a mejor disco de rock. Spillways ofrece un himno a nuestra capacidad de lidiar con la oscuridad interna mediante vías de escape adecuadas. Habla de nuestra fortaleza y de aceptar nuestras emociones, y encima el piano suena de bien que da gusto.