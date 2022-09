La colaboración de Rosalía con Wisin y Yandel, 'Besos Moja2': el sueño hecho realidad de toda una generación

Después de los éxitos que ha ido acumulando Rosalía durante los últimos meses, cualquiera esperaría que quisiese tomarse un descanso, en lo que a lanzamientos se refiere, mientras termina su tour mundial. Pero parece que la cantante se guardaba unos cuantos ases en la manga para seguir dando de qué hablar durante un tiempo más: tras ver la luz su colaboración con Romeo Santos, 'El Pañuelo', ahora Wisin y Yandel han confirmado que habrá una colaboración con ella en su nuevo álbum, y que esta se llamará 'Besos Moja2'.

Solo quedan tres días para que este nuevo disco vea la luz, así que los fans de la cantante no tendrán que esperar mucho tiempo para descubrir cómo suena esta nueva propuesta. La reacción en redes ante esta noticia ha sido, por lo general, muy positiva, ya que Wisin y Yandel son grandes leyendas de la música latina, y sus hits han acompañado a las adolescencias de millones de jóvenes en todo el mundo. Con clásicos como 'Algo Me Gusta De Ti' y 'Follow The Leader' a sus espaldas, no es de extrañar que los fans de Rosalía se hayan sentido de lo más nostálgicos al conocer que su cantante favorita colaborará con estos iconos del reggaeton. Incluso la propia artista sampleó 'Saoco' de Wisin y Daddy Yankee para su último álbum, así que no resulta sorprendente que haya aceptado un featuring como este.

Habrá que esperar hasta el viernes para saber si toda esta emoción ha merecido la pena, pero no cabe duda de que hay justificación para poner las expectativas muy altas. Los hits reggaetoneros han traído muchas alegrías a Rosalía y a sus fans, así que es probable que la recepción de este nuevo tema sea muy positiva. ¡Aunque el álbum incluirá muchas colaboraciones más, así que tampoco se podrá esperar un absoluto protagonismo de la catalana!