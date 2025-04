La comentada actuación de Benson Boone en Coachella gracias a este icónico invitado sorpresa

Durante su espectacular presentación en Coachella 2025, Benson Boone sorprendió al público canalizando su espíritu más Freddie Mercury, nada menos que con Brian May, legendario guitarrista de Queen, como invitado sorpresa. El rockero británico apareció para respaldarlo y darle su sello de aprobación en una impresionante versión de Bohemian Rhapsody.

El intérprete de Beautiful Things tuvo un debut épico en el festival la noche del viernes. Tras interpretar varios de sus temas más queridos, el cantante pop de 22 años anunció que su segundo álbum, American Heart, se lanzará el 20 de junio. Luego, rindió homenaje al icónico líder de Queen con una interpretación de la famosa llamada y respuesta de Mercury en Live Aid, antes de pasar a su propia canción, Forever and a Day.

Pero aquello solo fue el preámbulo de una actuación final inolvidable. Tras abandonar brevemente el escenario, Boone regresó envuelto en una capa de piel sintética, se sentó al piano e inició Bohemian Rhapsody, acompañado por un coro. En medio de la interpretación, se despojó de la capa para revelar el mono viral que usó en los Grammy y realizó una de sus características volteretas desde el piano.

Mientras Boone seguía cantando, Brian May emergió sobre una plataforma al fondo del escenario, desatando la locura entre el público al tocar su legendario solo de guitarra. "¡Brian May, todos!", exclamó Boone mientras el guitarrista se apoderaba del escenario.

Después de Bohemian Rhapsody, May y el coro permanecieron en el escenario para cerrar el show junto a Boone con su mayor éxito, Beautiful Things. Boone incluso realizó una última voltereta, esta vez entre la multitud, para culminar su debut en Coachella, una presentación que sin duda quedará en la memoria del festival durante años.

Aunque muchos de los asistentes no sabían que May se uniría a Boone, el propio guitarrista dejó pistas en redes sociales la mañana del viernes, compartiendo dos fotos con Boone a bordo de un avión rumbo a Coachella.

"Miren con quién me encontré camino al legendario Palm Springs... ¿Quizá ocurra algo?", escribió May. "¿Nos ven felices? Atesoraré este momento en el avión con @bensonboone, un auténtico prodigio de 22 años. Me llena de orgullo y alegría decir que ya somos oficialmente amigos".

Cabe recordar que May reveló en septiembre de 2024 que había sufrido un "pequeño derrame cerebral", aunque aseguró que aún podía tocar. "La buena noticia es que todavía puedo tocar la guitarra", escribió entonces. En Coachella, no dejó dudas: su magia sigue intacta.