Cómo sobrevivir a tu amiga/o swiftie hasta que termine The Eras Tour

Pregúntale de qué era se va a vestir

Seguro que lleva varias semanas tratando de decidir de qué era de Taylor Swift se va a vestir para el concierto al que acudirá. Pregúntale por ello y aconséjale con el outfit, si es que te lo pide.

Pídele que te regale un friendship bracelet

Son el icono de esta gira de Taylor. Pedir que te regale uno de los muchos que hará es una manera de demostrar lo mucho que te importa vuestra amistad.

No le preguntes por lo que pasó con Joe Alwyn

El disco The Tortured Poets Department sale el día 19 de abril, y es probable que gran parte de las canciones estén dedicadas al ex de Taylor, el actor Joe Alwyn. Si no quieres que tu amiga/o estalle en cólera, mejor no mencionar el asunto.

Acompáñale en la listening party

Un álbum de Taylor siempre es motivo de celebración: acompaña a tu friendsie el día en que salga el disco y escuchadlo juntos.

No te asustes si te canta fragmentos random

Está intentando aprenderse todos los lyrics de su cantante favorita, así que es probable que de vez en cuando se le escape alguna melodía. Sé paciente con ello.

La Gran Guerra (conseguir entradas) es innombrable

No fue una experiencia fácil para ningún swiftie, así que no remuevas aguas pasadas y evita preguntar por el día en que consiguió las entradas; y, sobre todo, por el precio que tuvo que pagar por ellas y por su más que probable viaje a algún rincón de Europa.

Sigue interesándote por su amiga íntima, Taylor Swift

¿Estás hasta el gorro de oír hablar de Taylor y lo sabes todo sobre ella? No se lo digas, será una gran decepción. Pon cara de sorpresa cuando te cuente esa novedad superinteresante que ya has escuchado cinco o seis veces.

Pregúntale cuáles cree que serán las surprise songs

Todos los swifties tienen sus predilectas, así que podéis ir a poner una velita juntos para que en su show suenen algunas de las que más le gusten.

Cuando se acerque el concierto, no juzgues su locura

Los últimos días serán de absoluta psicosis: será momento de tomar más tila de lo normal y hacer muchos ejercicios de paciencia.

Después del show, te verás todos los vídeos sin rechistar

Aunque tu amiga/o salga berreando en todos ellos, verás cada uno de los vídeos que grabe del concierto como quien observa una película de culto.