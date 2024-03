Estas son las canciones sorpresa de la versión en streaming de la película de Taylor Swift, The Eras Tour (Taylor’s Version)

La película The Eras Tour de Taylor Swift llegó oficialmente a Disney+, solo un mes después de que la estrella del pop vendiera los derechos cinematográficos exclusivos de su gira mundial por 75 millones de dólares.

Menos de 24 horas después de adelantar que su canción, You Are In Love, de su quinto álbum de estudio 1989, sería una de las canciones sorpresa en el corte extendido de la plataforma de streaming, la superestrella le hizo saber a sus más de 283 millones seguidores de Instagram que La película del concierto estaba disponible para ver.

"TODAS las tres horas y media de Taylor Swift | The Eras Tour (My Version), que incluye Cardigan y CUATRO nuevas canciones acústicas, ahora es TUYO para hacer streaming cuando quieras en @disneyplus", subtituló imágenes de su concierto.

El gigante del streaming previamente anuncio que su versión del concierto también inlcuiría versiones acústicas de sus queridas canciones Cardigan, Death By A Thousand Cuts y Maroon durante el tan esperado especial. La quinta y última canción acústica será el tema inédito de Swift de Speak Now de 2010, I Can See You, que volvió a grabar el 7 de julio.

Ninguna de stas cinco actuaciones acústicas se incluyó en el estreno en cines de Sam Wrench de Taylor Swift: The Eras Tour, que recaudó 260 millones de dólares en la taquilla mundial después de ser estrenada en octubre de 2023.

Las cuatro canciones acústicas secretas adicionales se pueden encontrar después de los créditos, tituladas "The Acoustic Collection".