¿Cómo sonarían tus canciones favoritas en el medievo? Este youtuber tiene la respuesta

Imagina esto: te encuentras en un día lluvioso, la noche se acerca y tu carruaje ha encallado en un camino con exceso de barro. Tu ropa está sucia, tu conductor no va a conseguir reparar la rueda antes de que pase una jornada completa, pues las piezas han de venir desde una villa al norte y su ayudante tardará tiempo en volver con ellos. Sin más opciones, echas a andar hasta encontrar una pequeña taberna. Ves la luz entre las ventanas, oyes el murmullo de gente hablando. Entras, pides una hidromiel y prestas atención a la música que se está oyendo de fondo. Un bardo está tocando una canción que te resulta muy familiar...

Vale, es poco probable que esa sea la situación exacta que vayas a vivir mañana, pero en el canal de Algal the Bard puedes encontrar diferentes versiones de temas actuales con un toque medieval. Flautas, laúdes, cajones, tambores… la mezcla de instrumentos logra ofrecer un toque bastante fresco desde una perspectiva del pasado, llevándote a otra época y permitiéndote redescubrir la música que te gusta.

Los comentarios de la gente son también muy particulares e inspiradores, con algunos asegurando "Recuerdo escuchar esta canción en directo por primera vez, fue en el bolo de Constantinopla en 1139" y otros pensando "Escuchar música moderna con instrumentos de época me hace pensar en cuántos temazos existieron entonces pero que nunca se escribieron sus partituras y se han perdido en las arenas del tiempo".

Este truco no es único de este canal, por supuesto, y en los últimos años hemos podido ver algunas series que recurren a ello para generar una atmósfera muy concreta. Recientemente, la última temporada de Doctor Who ofrecía versiones de Poker Face o Bad Guy en un episodio ambientado en la misma época que The Bridgerton, permitiendo que diferentes audiencias conectaran con la situación. Los resultados son óptimos y muy agradables. Así que, si has disfrutado de estas covers, no te olvides de echarle un vistazo al resto del canal para descubrir si alguno de tus temas favoritos tiene cover. Quien estas líneas escribe no para de imaginarse a Bryan Danielson entrando al ring con esta versión de Final Countdown, por ejemplo.