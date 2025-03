Conan O'Brien destruye a Drake en los Oscar con una bomba demoledora

Conan O'Brien, presentador de los Premios Oscar 2025, no pudo evitar hacer referencia a la polémica disputa entre Drake y Kendrick Lamar con una broma que rozó los límites del humor.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fueron las ácidas, acertadas y mordaces bromas de O'Brien, quien no dudó en dirigir su ingenio hacia Karla Sofía Gascón, Timothée Chalamet y, de manera inesperada, Drake.

Durante su monólogo de apertura, el presentador mencionó el conflicto que dominó los titulares el año anterior, haciendo alusión al enfrentamiento entre ambos raperos.

"Estamos a la mitad del programa, lo que significa que es hora de que Kendrick Lamar salga y llame a Drake pedófilo", dijo con una sonrisa antes de añadir: "No se preocupen, tengo un abogado".

Con esta broma, O'Brien hacía referencia a la actuación de Kendrick Lamar en el show de medio tiempo del Super Bowl en febrero, donde interpretó su éxito Not Like Us. Esta canción, lanzada en medio de la ola de diss tracks entre ambos artistas, incluía la línea: "¿Certified Lover Boy? Pedófilo certificado", en alusión al álbum de Drake del mismo nombre.

Hasta el momento, Drake ha evitado reaccionar públicamente a la broma de O'Brien y a la actuación de Lamar en el Super Bowl. Sin embargo, sí ha tomado acciones legales tras las repercusiones del conflicto, presentando una demanda contra Universal Music Group por difamación y acoso. En su acusación, sostiene que la compañía ha contribuido a la difusión de una “narrativa falsa y maliciosa” que lo califica de pedófilo a través de Not Like Us.