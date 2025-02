Kendrick Lamar lleva su beef con Drake a otro nivel en su actuación en el intermedio de la Super Bowl

Kendrick Lamar fue el protagonista del intermedio de la Super Bowl LIX, celebrado este pasado domingo 9 de enero en el Caesars Superdome de Nueva Orleans. Con una puesta en escena espectacular y cargada de referencias políticas y personales, el rapero californiano aprovechó su actuación para avivar su beef con Drake, marcando un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre ambos artistas.

El espectáculo comenzó con la presentación de Samuel L. Jackson, quien apareció vestido como Uncle Sam, un guiño patriótico que no pasó desapercibido. Al escenario le siguieron bailarines vestidos de rojo, azul y blanco, entre ellos la extenista Serena Williams, que se unió a la coreografía en un entorno urbano recreado con coches y farolas.

Lamar interpretó varios de sus éxitos, como DNA y All the Stars, pero el momento más comentado fue cuando cantó Not Like Us, el tema con el que sepultó de manera contundente su beef con Drake. El rapero llevó al cuello una gran letra A de diamantes, un juego de palabras con A minor (que en inglés puede referirse tanto a la nota musical La menor como a un menor de edad).

Aunque evitó interpretar Meet the Grahams, una canción más dura en la que ataca directamente a la familia de Drake, sí cerró su actuación con Euphoria, en la que lo describe como un "maestro manipulador y mentiroso". La tensión entre ambos artistas no es nueva: Drake ya respondió a las acusaciones de Lamar con su tema The Heart Part 6, donde negó las afirmaciones y defendió su reputación.

Lamar estuvo acompañado por SZA, con quien emprenderá una gira en abril por 19 ciudades de Norteamérica, y por DJ Mustard. El rapero, que acaba de ganar cinco premios Grammy, mostró una vez más su capacidad para fusionar géneros y contar historias de lucha, identidad y superación en cada uno de sus temas, consolidando su posición como una de las voces más influyentes del momento.