Critican a Katy Perry por su vestuario atrevido, y aplauden a John Cena por su desnudo: el doble rasero de las redes

Hace apenas unos días desde que las calles se llenaron de reivindicaciones feministas por el Día de la Mujer, unas manifestaciones que algunos creen que ya no son necesarias porque ya no hay machismo, algo que está muy alejado de la realidad. Porque, aunque uno tenga la sensación de que la sociedad ha avanzado mucho y que las mujeres ya no sufren un trato distinto por el simple hecho de serlo, las redes han vuelto a demostrar que todavía queda un largo camino por recorrer.

Esto es algo que se ha visto reflejado en el doble rasero de los comentarios que se han hecho sobre Katy Perry en los Billboard Women in Music Awards 2024 y de John Cena en los Oscar. Porque, mientras a la cantante la han criticado por llevar una vestimenta más atrevida en la que se veía parte de su trasero, a él le han aplaudido y elogiado por haber subido desnudo al escenario para entregar el premio a Mejor Vestuario.

Tal y como puede leerse en los comentarios que han dejado en las distintas redes sociales, son muchas las personas que han acusado a Katy Perry de ser "vulgar" y de querer "exhibir" su cuerpo por haber optado por ese vestuario, algo muy distinto a lo que se ha dicho de John Cena. Porque, mientras a ella la han criticado duramente, a él le han alabado lo bien que se ve y han bromeado con la idea de que no iba desnudo, sino que iba vestido de "Dios griego" por el “cuerpazo” que tiene.

Además, son muchos los que han destacado el hecho de que muchos de estos comentarios vengan por parte de mujeres, un argumento que algunos han usado para decir que los comentarios no son causa del machismo. Pero, tal y como ha dado a entender el tuitero que ha expuesto estos comentarios, este es precisamente el problema: el machismo está tan integrado en la mentalidad de la sociedad, que tanto las mujeres como los hombres actúan con este doble rasero debido al machismo sistémico.

Sin duda, son muchos los que se han decepcionado al ver este tipo de situaciones, las cuales esperan que puedan cambiar por el tiempo. Porque, aunque ya se han conseguido algunos avances, todavía queda mucho por hacer para llegar a eliminar el machismo de la sociedad y que todos reciban un trato igualitario, sin importar su género, etnia o sexualidad.