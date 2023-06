Damien de OT cantando en el metro: el vídeo que ha sorprendido a los fans

Cuando Damien fue elegido para formar parte del elenco de OT, el hecho de que se hubiese dedicado a cantar canciones de Ed Sheeran en la calle o en el metro se convirtió en una de las principales anécdotas que lo hicieron reconocible para el público. Cuatro años después, el cantante está en uno de los momentos más emocionantes de su carrera, a punto de celebrar su primer concierto y de participar en el festival de música Sziget. Por desgracia, quienes lo conocieron pero no han seguido su trayectoria se han llevado un buen susto tras ver que había vuelto a cantar en el metro de Madrid. Los vídeos subidos a las redes son los que hicieron que muchos se alarmasen y pensasen que había vuelto a hacerlo porque no le quedaba más remedio.

Por suerte, la persona que grabó este vídeo ha aclarado que Damien no estaba pidiendo dinero, sino que había decidido cantar en este transitado pasaje hacia el parque del Retiro como parte de las promociones para su primer concierto, al que todos sus fans podrán acudir el próximo día 17 de junio en la sala El Sótano de Madrid. En él, el público tendrá la oportunidad de escuchar muchas de las canciones que ha ido lanzando durante estos últimos años, desde su debut con 'Push It On Me' a su reciente colaboración con su pareja y compañera de OT, África, titulada 'cómo borrarte?'.

Viendo toda la actividad que tiene últimamente, está claro que la decisión de Damien de cantar en la calle de nuevo no fue más que un guiño a su pasado, para recordar esa anécdota por la que muchas personas lo conocieron cuando estaba dando sus primeros pasos en la industria. Sabiendo lo distraídos que solemos ir todos por la calle, ¡a saber cuántas miles de personas pasaron esa mañana de domingo por ahí y no se dieron ni cuenta de que tenían la oportunidad de escuchar gratis a esta celebridad musical!