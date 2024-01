Dani Fernández presenta Todo cambia desde una jaula de cristal en el centro de Madrid

El cantante manchego Dani Fernández continúa pegando fuerte y ha querido sorprender a sus fans presentando el primer single de su nuevo disco desde una jaula de cristal en el centro de Madrid.

"Siempre hay una parte de cada uno que se siente secuestrada a la fuerza. Con este nuevo proyecto quiero hablaros de esa sensación que seguro que habéis vivido alguna vez. Vuestra propia caja de cristal", escribía Dani en Instagram como adelanto de la canción.

Dani Fernández ha realizado una performance brutal en la que ha aparecido encapuchado como si cuatro hombres con pasamontañas le hubieran secuestrado.

"Cuando decidí dedicarme a la música hubo una parte de mí a la que renuncié para siempre. Una parte de mí que fue secuestrada, que ya no volví a ver. Intenté buscar incluso quién es el culpable, pero al final me di cuenta de que no había nadie culpable", ha dicho el cantante.

Después de un intenso discurso Dani ha interpretado la canción dos veces seguidas junto a su banda ante la atenta mirada de un grupo de fans, influencers y perodistas.

La jauría es el nuevo disco de Dani Fernández, que verá la luz a final de año, un puñado de canciones cocinadas a fuego. Conceptualmente el artista lento donde recurre a la imagen mental de la jauría para definir a la sociedad, que más que nunca, se convierte en una jauría dispuesta a opinar y juzgar cualquier tema o persona, muchas veces sin ninguna lógica ni análisis, pero dejándose llevar por la masa y sin desarrollar ningún espíritu crítico. Un tema que trata de la exposición pública y la facilidad con la que la gente se hace una imagen de él que, a veces, está distorsionada. Por el otro lado, el de la visión esperanzadora, que es cuando la sociedad se une para luchar por lo que considera justo, y entonces todo puede cambiar…

Todo cambia es el primer adelanto de este nuevo álbum, producido íntegramente por Paco Salazar (que ya estuvo en el disco anterior) y compuesto por el propio Fernández y Yarea.

La canción es una muestra indiscutible de la personalidad de este nuevo trabajo: las melodías y letras más Dani Fernández evolucionan hacia un sonido más moderno. Aparecen sus guitarras más características, pero ahora se mezclan con sintes y baterías tratadas, todo grabado de la manera más orgánica posible con el objetivo de que el disco en conjunto sea un todo. Haber elegido “Todo cambia” como primer sencillo es una apuesta por enseñar desde el principio hacia dónde camina su nuevo sonido.

En cuanto a la temática del sencillo, habla de los encuentros casuales en mitad de una noche que pueden empezar llenos de prejuicios e ideas preconcebidas, pero que, si consigues abrir la mente y dar un tiempo a que todo fluya, puede derribar tus barreras mentales y todas esas primeras impresiones que a veces pueden hacer que nos perdamos cosas interesantes. Eso tiene relación directa con el concepto del disco, donde se trata de manera abierta el momento social en el que vivimos, en que todos estamos expuestos más que nunca a las opiniones y juicios de la jauría...