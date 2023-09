Debate tras la separación de Joe Jonas y Sophie Turner: ¿por qué no ha recibido el tratamiento de Taylor Swift?

La posible separación del cantante Joe Jonas y su mujer, Sophie Turner, se ha convertido en uno de los asuntos más comentados del día en territorio celebrity. Aunque los posts del artista al respecto han sido lo que más atención ha recibido, ha surgido también, de forma paralela, un debate en torno al tratamiento que se hace de la vida romántica de las celebridades masculinas frente a las femeninas. A pesar de que Joe Jonas tenga en su historial muchas más exparejas que Taylor Swift, no se lo ha demonizado, como sí ha ocurrido con la cantante. Las acusaciones de sexismo han vuelto a surgir para calificar estas diferencias en la percepción popular.

Aunque Taylor Swift haya sido la más conocida de las novias de Joe Jonas (sobre todo, por las canciones que ella le dedicó tras su tumultuosa ruptura a través de SMS, como Last Kiss o Mr. Perfectly Fine), la primera de las parejas del cantante fue una amiga de la infancia, Mandy Van Duyne. Le siguieron AJ Michlka (ex estrella Disney), Mandy Jiroux (mejor amiga de Miley Cyrus, por aquel entonces), Amelia Than-Aye (modelo y amiga de su anterior pareja), Chelsea Staub (compañera de reparto en la serie Jonas), Camilla Belle (también estrella Disney), Brenda Song (Disney, una vez más), Demi Lovato (sí, salió con todas las actrices de la compañía, por lo visto), Ashley Greene (Crepúsculo), Natashia Ho (modelo), Blanda Eggenschwiller (la relación más duradera hasta ese momento, de dos años), la archiconocida Gigi Hadid y, por último, Sophie Turner. Le costó, pero finalmente acertó con ella; o, al menos, lo suficiente como para durar siete años juntos.

No son pocas las veces en las que Taylor Swift ha reflexionado sobre el tratamiento tan diferente que se ha hecho de su vida romántica con respecto a la de sus compañeros de profesión. Ella misma ha mencionado en varias ocasiones que las canciones que escribe sobre sus ex son muy similares a las que publican otros artistas de renombre, como Ed Sheeran o Bruno Mars, y que a ellos nunca se los ha juzgado por ello.

En lo que respecta a cambiar muy a menudo de pareja, no hay más que echar un vistazo a las relaciones que ha tenido Joe Jonas a lo largo de los años para darse cuenta de que nunca se ha hablado de él de forma negativa por cambiar mucho de novia. Aunque puede que las respuestas de Taylor Swift al asunto hayan contribuido a que se hable más de su caso en particular, solo el hecho de que a ella se le haya preguntado al respecto y a Joe Jonas no delata que existe una clara diferencia de tratamiento asociada, muy probablemente, al género. O, al menos, esa es la opinión de sus fans.

Por supuesto, también ha habido quienes han discrepado con esta opinión: hay otras artistas femeninas que han tenido muchas parejas diferentes, y no por ello se las ha criticado tanto como a Taylor Swift. En definitiva, aclarar por qué Taylor Swift ha recibido tanto acoso en relación a su vida romántica por parte de las redes y de los medios es algo difícil de conseguir. Pero que exista, al menos, un debate al respecto de las posibles discriminaciones de género de las que somos testigos es ya un gran avance para acercarnos a la igualdad.