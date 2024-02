La letra de Training Season de Dua Lipa: un derroche de autoestima y seguridad en una misma

Dua Lipa se ha convertido con el paso de los años en uno de los principales referentes de la música pop a nivel internacional, y sus decisiones artísticas han influido a miles de artistas en todo el mundo a la hora de dar sus siguientes pasos en la industria. El boom que vivió durante su era de canciones inspiradas en la música disco generó toda una oleada de temas similares que llenaron las listas de éxitos, y es por eso que muchos están expectantes para descubrir cuál será el sonido que caracterizará a la nueva era que Dua Lipa está a punto de comenzar. Si ya dio sus primeras pistas con el lanzamiento de Houdini, ahora llega Training Season para que los fans empiecen a hacerse una idea de lo que vendrá en su siguiente disco.

Además de ser un referente musical, Dua Lipa ha conquistado a muchas personas con su apariencia y su personalidad, y no son pocas las celebrities que han intentado tener algo con ella. En España, sus encuentros con Arón Piper fueron bastante sonados, y desde entonces se ha unido su nombre con el de otros muchos hombres conocidos. Ella misma parece ser muy consciente de la atracción que genera, ya que es el tema central del videoclip que acompaña a este lanzamiento.

Tanto los visuales como la sonoridad de Training Season han sido muy aplaudidos por los fans, que han agradecido a Dua Lipa el hecho de que haya traído otra canción más cuya letra derrocha confianza y seguridad en una misma. Puedes leerla al completo por aquí:

Are you

Someone that I can give my heart to?

Or just the poison that I'm drawn to?

It can be hard to tell the difference late at night

Play fair

Is that a compass in your nature?

Or are you tricky 'cause I've been there?

And, baby, I don't need to learn my lesson twice

But if you really wanna go there

You should know I

Need someone to hold me close

Deeper than I've ever known

Whose lovе feels like a rodeo

Knows just how to take control

Whеn I'm vulnerable

He's straight talking to my soul

Conversation overload

Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?

'Cause I don't wanna have to show ya

If that ain't you, then let me know, yeah

'Cause training season's over

I tried

To see my lovers in a good light

Don't wanna do it just to be nice

Don't wanna have to teach you how to love me right

I hope

It hits me like an arrow

Someone with some potential

Is it too much to ask for?

Who understands I

Need someone to hold me close

Deeper than I've ever known

Whose love feels like a rodeo

Knows just how to take control

When I'm vulnerable

He's straight talking to my soul

Conversation overload

Got me feeling vertigo

Are you somebody who can go there?

'Cause I don't wanna have to show ya

If that ain't you, then let me know, yeah

'Cause training season's over

Can you compete? Now is your time

Run when you hear that whistle blow

Are you on my team or stuck on the sidelines

Waiting for someone to tell you to go?

For someone to tell you to go

You should know I

Need someone to hold me close

Deeper than I've ever known

Whose love feels like a rodeo

Knows just how to take control

When I'm vulnerable

He's straight talking to my soul (If that ain't you, then let me know, yeah)

Conversation overload

'Cause training season's over

'Cause training season's over

Training season's over