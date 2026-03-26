Emilia Mernes responde a su polémica con Tini Stoessel y María Becerra: "Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio"

Emilia Mernes ha abordado por primera vez los rumores que circulan en redes sociales acerca de una supuesta disputa con otras figuras destacadas del panorama musical argentino. La artista, que hasta ahora había optado por mantener silencio, publicó un mensaje en sus historias de Instagram con el objetivo de aclarar su postura.

En ese texto, la cantante cuestiona el origen y la difusión de los rumores que la vinculan a un conflicto con Tini Stoessel y María Becerra. "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", afirma, señalando directamente a la dinámica de viralización de este tipo de contenidos.

Mernes explica que su decisión inicial fue no intervenir públicamente, con la intención de que la conversación se diluyera con el paso de los días. Sin embargo, asegura que esa estrategia no ha tenido el efecto esperado. "Intenté mantener el silencio creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento", escribe.

En relación con sus compañeras de profesión, la cantante evita mencionar nombres propios, aunque hace referencia a posibles desacuerdos pasados. "Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas", indica, dejando abierta la posibilidad de retomar el diálogo si fuera necesario.

El tramo final de su mensaje se centra en el impacto personal que le ha generado esta situación. "Por favor les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia", señala. Además, añade: "Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta".

La publicación ha tenido una amplia repercusión en redes, donde seguidores y usuarios han reaccionado al posicionamiento de la artista ante una polémica que se ha desarrollado principalmente en el ámbito de lo digital.