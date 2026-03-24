Macondo en Madrid: Así será el Estadio Shakira para 50.000 personas diarias y 12 horas de fiesta

El regreso de Shakira a España no será una simple serie de conciertos: será una ciudad efímera levantada en torno a su universo creativo. En el sur de Madrid, el espacio Iberdrola Music se transformará durante semanas en Macondo Park, un recinto de 4 hectáreas donde música, cultura y espectáculo convivirán durante doce horas seguidas cada día.

Un estadio creado desde cero para Shakira

Según han adelantado el presidente de Live Nation, Pino Sagliocco, y Agustin Pérez Torres, uno de los arquitectos del recinto, el corazón de esta experiencia será el llamado "Estadio Shakira", una estructura temporal diseñada específicamente para la residencia europea. Concebido por el estudio Bjarke Ingels Group, el recinto tendrá capacidad para 50.000 personas por noche, repartidas entre pista (20.000) y grada (30.000).

No se trata de un estadio al uso, sino de un espacio pensado para sumergir al público en el universo de la artista: un montaje que se construirá y desmontará en cuestión de semanas y que redefine el concepto de concierto masivo.

EL arquitecto de este espacio ha asegurado que la colombiana ha participado en el diseño de Macondo Park, un lugar que no es permanente y que se montará y desmontará "en semanas". Sobre los costes del proyecto, Sagliocco ha asegurado que "no se están mirando" y ha defendido que es "una gran celebración de la vida".

12 horas de experiencia: del mediodía a la medianoche

Bajo el concepto "Es Latina", cada jornada irá mucho más allá del directo. Desde el mediodía hasta la medianoche, el público podrá vivir una programación continua que mezcla actuaciones, activaciones culturales y experiencias inmersivas.

La música será solo una parte de un evento diseñado como festival temático alrededor de la identidad artística de Shakira.

Macondo Park: mucho más que conciertos

El recinto entero se rebautiza como Macondo Park, en un guiño directo a Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. La referencia no es casual: la idea es convertir el espacio en un lugar casi literario, mágico y sensorial.

Además de los conciertos, habrá:

Exposiciones comisariadas por la artista

Espacios gastronómicos

Actividades culturales y literarias

Experiencias interactivas antes y después del show

"Macondito": el universo Shakira para niños

Dentro del recinto también nacerá "Macondito", una zona diseñada para el público infantil y conceptualizada con la participación de Milan y Sasha, hijos de la artista. Un movimiento poco habitual en este tipo de eventos que amplía el alcance del proyecto a todos los públicos.

La residencia arrancará con seis fechas en septiembre —con posibilidad de ampliarse— y convertirá este espacio en uno de los mayores experimentos de entretenimiento en directo vistos en España. Desde la organización lo tienen claro: no es solo una serie de conciertos, sino un acontecimiento global que aspira a marcar un antes y un después en el formato.