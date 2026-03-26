SON Estrella Galicia refuerza su dominio en salas con una temporada ambiciosa, internacional y llena de nombres clave

SON Estrella Galicia arranca una nueva temporada reafirmando su papel como uno de los proyectos musicales más sólidos del circuito de salas. Desde 2009, su apuesta por el talento y la diferenciación ha sido constante, y este año vuelve a subir el listón con una programación que combina nombres consolidados y propuestas emergentes, manteniendo su esencia: música en directo, cultura cervecera y experiencias compartidas.

En un momento de transformación de la industria, el proyecto pone el foco en las salas como espacios clave donde nacen las escenas y crecen los artistas. Lugares donde se construyen comunidades y se forjan carreras que, con el tiempo, acaban liderando carteles. Esa filosofía se traduce en una programación que recorrerá más de cuarenta salas en cinco países, con cerca de cien conciertos a lo largo del año.

El cartel de esta temporada destaca por su fuerte presencia internacional y una cuidada selección de artistas como Juana Molina, Black Country New Road, Alizzz, Puma Blue, Ela Minus, Hinds, mori, HAAi, Sprints, Holy Fuck, Malibu, Man/Woman/Chainsaw, Altın Gün, Teo Lucadamo, Pacífica o Marie Davidson. Sus directos pasarán por ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Granada, Vigo o Santiago de Compostela, entre otras. Las entradas ya están disponibles y el calendario seguirá creciendo en los próximos meses, especialmente en Madrid.

Además de los conciertos, SON Estrella Galicia mantiene su apoyo a festivales alejados del circuito masivo, reforzando su vínculo con eventos como Monkey Week, Canela Party, Sinsal, WOS, Underfest o Beat Out. También prepara la décima edición de SON Estrella Galicia Posidonia, su propuesta más exclusiva, definida como “el festival para quienes huyen de los festivales”.

Uno de los grandes diferenciales del proyecto sigue siendo su apuesta por formatos propios que reinventan la experiencia en directo. Soundhood lleva la música a espacios cotidianos como tiendas o galerías, transformando los barrios en escenarios culturales. Café Berlín 360º propone conciertos inmersivos con el público rodeando al artista, mientras que Coliseum Box reimagina grandes recintos con puestas en escena envolventes y experimentales.

La internacionalización también gana peso bajo el concepto de “emigración sonora”, una filosofía que conecta escenas locales e internacionales. El proyecto sigue creciendo en mercados como Reino Unido, Alemania, Estados Unidos o Portugal, sumando nuevas salas y reforzando su presencia global. Iniciativas como Soundhood en Londres o Coliseum Box en Oporto consolidan esta visión de intercambio cultural constante.

Con más de 1.500 conciertos a sus espaldas, SON Estrella Galicia continúa posicionándose como una plataforma clave en el descubrimiento y desarrollo de talento, manteniendo intacta su identidad y ampliando su impacto dentro y fuera de España.