Entrevista a Poncelam: "Las redes sociales son indispensables, pero entiendo a los que son reacios a ellas"

¿Cuántos artistas conoces que a los 20 años ya lleven seis de carrera? Irene, AKA Poncelam, lleva la música muy dentro por familia, y un estilo que no es fácil de definir. "Yo lo resumo como música urbana", dice divertida por eso de la inclasificabilidad. "Siento que estoy empezando, pero a la vez que llevo muchísimo ya aquí".

Pese a su intensa formación musical desde muy pequeña, lo que le abrió los ojos para "ver que se podía vivir un poco de esto" fueron las redes sociales. "Para mí son bastante indispensables, pero siento que es fácil ser reacio a ellas porque todo es super antinatural. Y con todo, aún queda algo de humanidad".

Con varios sencillos virales a sus espaldas y el reconocimiento de haber ganado la Batalla de Promesas, desde el 7 de febrero tiene publicado su primer álbum: No Certificada. "De ahí, las canciones que más me representan son A Deshoras o Tarde en la ciudad. Tienen como bastante mi esencia".

Con años de experiencia pero con "mucho por aprender", Poncelam tiene dos objetivos: "Entender mejor el ambiente del estudio, y me encantaría estar de gira por el mundo y por España. El directo me encanta", aunque ha tenido sus momentos de 'tierra trágame'. "Hice años de teatro y el lema es que el show no puede parar, así que cuando he estado en una situación embarazosa, he seguido pretendiendo que no pasaba nada, y la actuación me ayudó a que nadie o casi nadie se diera cuenta".

El día 20 se estrena en la Sala Clamores de Madrid ("Es muy mítica, por lo que sé"), y espera repetir momentos con el público de los que ya ha disfrutado mucho en anteriores bolos. "Llegan super entregados, cantando mis canciones enteras, gente muy ilusionada y fue muy bonito", dice, con esa tranquilidad de quien ha encontrado aquello para lo que nació. Ojo, que el 15 de marzo tiene otra cita en Barcelona, y anda preparando un calendario movido para 2025.