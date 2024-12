Entrevista a Rubén George: "Quiero que me conozcáis a mí y lo que me gusta hacer, que es mi música"

P: ¿Cómo fue el proceso de dejar atrás a Rurru y convertirte en Rubén George?

R: Llegó un punto en el que sentí que mi personaje en redes me había tragado a mí, como que vivía en piloto automático. Estaba súper centrado en entretener a la gente, y me estaba olvidando de mí. Me di cuenta de que estar en redes no me estaba haciendo tan feliz como creía, que mi etapa como creador de contenido había acabado. Decidí salirme de la agencia en la que estaba entonces, poner un poco de distancia con redes… y estuve unos meses en los que no subía casi contenido. Durante esos meses me fui conociendo más, y me di cuenta de lo que me gustaba la música. Lo que más me costó fue tomar la decisión de dar el paso en redes. Ahora quiero que me conozcáis a mí y lo que me gusta hacer, que es mi música.

P: ¿Y estás contento con la decisión que tomaste?

R: Estoy, a nivel redes, en mi momento más feliz. Sabía que esta transición iba a suponer una desventaja a nivel laboral, pero preferí priorizar mi salud mental.

P: ¿Quiénes son tus mayores referentes, como artista?

R: El 98% de los artistas que escucho son en inglés: Olivia Rodrigo, Taylor Swift, Harry Styles, Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Conan Gray, Chapell Roan… Amo la música, me encanta escuchar a nuevos artistas.

P: ¿Y los que más han influido en tu sonido?

R: Diría que es un mix. Voy escuchando canciones y digo "Buah, me encanta cómo suena esto" o "Me encanta cómo ha transmitido esto". Vas cogiendo lo mejor de cada uno y lo mezclas.

P: Tu EP, Embustes, tiene siete canciones pero, ¿hay alguna canción que no haya pasado el corte?

R: ¡Sí! De momento toda la música que he lanzado la he escrito yo. Estaba convencido de que la segunda canción que llevé al estudio iba a salir, pero cuando fui produciendo más y vi que el proyecto que tenía en mente estaba cogiendo forma, no me encajaba esa canción y la tuve que quitar. Lo pasé muy mal porque era una de mis favoritas, pero no pasa nada, para el siguiente proyecto la meto. Es la primera que saldrá.

P: Has creado una estética muy definida para el proyecto, ¿de dónde salió esa fijación con el color verde?

R: Me gusta mucho cuando un artista tiene una estética definida, me parece algo muy importante poder caracterizar a un artista por algo en concreto. Siempre me ha gustado el verde, es mi color favorito. No había nada más bonito que empezar mi primer proyecto con mi color. Con el sonido que tenía el proyecto, me llevaba a un verde oscuro, e intenté que la estética fuese alrededor de eso.

P: Y las estrellas, ¿qué significan en la estética del proyecto?

R: A veces me cuesta mucho expresarme o aclarar mis ideas, y la mejor forma en la que lo hago es escribiendo. Cuando escribo algo, lo veo más claro. Se me ocurrió esa metáfora: cuando el cielo está oscuro, las estrellas son lo que da claridad. Escribir esas siete canciones son esa claridad de lo que necesitaba expresar.

P: ¿Siempre te inspiras en tus experiencias personales para escribir tus canciones, o también te basas en las historias de otros o en fantasías?

R: En este proyecto en particular hay un poco de todo. Muchas son experiencias personales, otras las he escrito desde perspectivas de amigos y hay un par que son fantasías. Me gusta darle la libertad al oyente de que viva la canción y la interprete como quiera.

P: Mal Amigo es una canción que llama mucho la atención en el EP por lo pegadiza que es. Teniendo en cuenta su sonido y temática, ¿creías que iba a ser la canción más popular del proyecto?

R: No, porque originalmente el sonido de esa canción era completamente distinto, cuando la compuse era una balada a piano. Horas Tumbados ya era una canción a piano, así que quise probar a convertirla en una canción guitarrera; yo no me la imaginaba así, porque la había compuesto para llorar en el piano (risas) Y al final se quedó así, con guitarras y todo.

P: En estas siete canciones, parece que siempre tengas el corazón roto. ¿Es el sentimiento que más te inspira para componer?

R: Sí, es lo que más me inspira a escribir, pero es verdad que quería que hubiese una cohesión en el proyecto, y el título de Embustes se me vino a la cabeza. Todas estas siete tenían en común que trataban sobre una mentira que había vivido, alguien que me había engañado… Y de ahí surgió el título de Embustes.

P: Escuchando los temas, también da la sensación de que te sientas muy solo o abandonado. ¿No es algo paradójico que cantes sobre eso, con cuatro millones de seguidores?

R: Estar rodeado no quiere decir que te sientas acompañado. Pero, al fin y al cabo, algunas de estas canciones las escribí cuando tenía 20 años, he cumplido 23. Es un recorrido del tiempo que llevo escribiendo. A día de hoy, estoy muy agusto con la gente que me rodea, y muy feliz.

P: ¿Qué crees que distingue tu propuesta de la de otros tiktokers que han dado el salto a la música?

R: Lo que quiero con mi música es que la gente se sienta identificada. Considero que hay dos tipos de personas cuando escuchan música: la gente a la que le gusta disfrutar de la canción y la gente a la que le gusta la letra, ya que es lo que hace que te unas mucho a un artista. Yo soy del segundo grupo, me gustan las letras de las canciones. Cuando recibo un comentario del tipo "Qué identificado me he sentido con la letra", eso es lo que más me llena.

P: ¿Hay algún artista con el que te gustaría colaborar?

R: Hablado no tengo nada, pero me gustan Marina Reche y Samurai, me gustaría hacer una canción con ellas.

P: ¿Y habrá alguna colaboración en tu próximo proyecto?

R: En este siguiente no, porque está ya escrito entero. Está en producción.

P: Entonces, ¿vamos a empezar bien el 2025, con mucha música?

R: Sí, lo vamos a empezar muy bien (risas).

P: Y también vas a cerrar el 2024 de la mejor manera, con una canción de Navidad.

R: Así ha sido. Es que soy un obseso de la Navidad, y cuando escuchaba canciones navideñas decía "Ojalá algún día sacar algo así". Cuando compuse Querido Santa me gustó mucho, y dije "Ojalá algún día pueda ser una canción representativa en España de la Navidad". O que, al menos, le llegue a un público y la disfruten todos los años. En España falta música navideña, carecemos de eso. Vamos a sacar algo nuevo, que igual a la gente le gusta.

P: ¿Qué esperas de tu futuro como artista?

R: Espero seguir llegando a la gente y conectando con más personas a través de mi música. Obviamente, dando conciertos: el 16 de enero tengo el primero, estoy con muchos nervios, pero me muero de ganas (será en la sala Cadavra, en Madrid, al ladito de Gran Vía: podéis comprar las entradas aquí). Mi sueño es subirme a un escenario y escuchar a la gente cantando mis canciones conmigo. Ese es el momento en el que diré "Han conectado de verdad".