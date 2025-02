Entrevista a Salistre: "Las versiones que hemos hecho de temas urbanos nos han abierto mucho público en Latinoamérica"

Salistre es un grupo de flamenco pop originario de Barbate, en la provincia de Cádiz, formado originalmente en 2016 pero cuya carrera despegó tras la pandemia con la llegada de Javi como cantante al grupo.

El nombre Salistre hace referencia al término gaditano para 'salitre', la capa salina que deja el mar en la piel, simbolizando la conexión profunda del grupo con su tierra y el mar.

La banda está compuesta por cuatro jóvenes músicos que han logrado que sus composiciones lleguen a millones de personas a través de plataformas digitales, gracias a su estilo flamenco pop fresco y natural. Acaban de lanzar su nuevo single, Contigo, y anunciar una gira por más de 25 ciudades españolas.

Recientemente pude charlar con la banda sobre su estilo, sus influencias, su carrera musical, su conexión con Latinoamérica y su colaboración soñada.

¿Cómo definiríais vosotros vuestro estilo, si es que hay uno en concreto?

Juan José: "Flamenco pop. Flamenco fusión. Flamenco fusión pop".

Raúl: "Yo rap underground, yo rock. Flamenco pop, aunque en verdad nos gusta mucho indagar en varios estilos y darle nuestro toque modernito a los temas."

Para el que no os conozca, ¿Cuáles diríais que son vuestras principales influencias?

Javi: "El grupo como tal no tiene una influencia, cada uno tenemos muchas. Nos gustan muchos estilos diferentes, muchos artistas diferentes. Pero sí, por ejemplo, yo soy muy rockero, pero sin embargo, a nivel de la música que hacemos, a mí me ha inspirado mucho Juanito Macandé."

Juan José: "Desde Juan Luis Guerra hasta Niña Pastori o Alejandro Sanz."

Javi: "Nosotros, al final el sonido que tenemos es el que sabemos hacer, ¿no? Pero siempre intentamos darle el rollito de detallitos de cosas que a nosotros nos gustan, de algunas canciones más rockeras y otras más poperas."

Raúl: "Al final lo que escuchas es lo que después te sale".

Juan José: "Es en lo que te conviertes"

¿Cómo renació el grupo tras la pandemia?

David: "Tuvimos un parón por el COVID, bueno, se paró todo el mundo y paramos unos añitos y en el 2021 volvimos. Porque, al fin y al cabo, empezamos cada uno a trabajar en otro trabajo y tal, y dijimos quillo ¿Por qué no volvemos con el grupo y tal?"

Raúl: "Nos quedamos sin vocalistas en el 2020 y en el 2021, pues apareció Javi. Empezamos ya en el 2021 a hacer nuestras canciones, poquito a poco y llevamos ya cuatro años con nuestras canciones y nuestras historias."

Lleváis cuatro años sacando singles, ¿Cuándo vais a sacar un disco?

Raúl: "Al final en un disco que lleva diez canciones, si sacas cinco singles, los otros cinco, cuando no tengas un público que sea tan de... a final se pierden muchas canciones, porque me ha pasado cuando yo escucho mucho el disco de gente que al final digo yo que hay que ver, lo he escuchado a los dos años, digo hay que ver qué temazo, que no fue un single, qué temazo hay guardado en el disco. Y al final, pues nosotros tenemos el método este de single a single, y lo plantearemos porque habrá que hacer un disco para un disco y no estar toda la vida sacando singles".

¿Es falso el cliché de que los grupos de flamenquito triunfan mucho más de Sierra Morena para abajo? ¿Dónde os escuchan más?

Javi: "En Latinoamérica, en Latinoamérica un montón."

David: "Y al revés, porque, por ejemplo, ahora que hemos terminado la gira y tenemos la sala y tal, por ejemplo, las entradas que van mejor son las de Madrid y Barcelona, entonces yo creo que esto no se cumple."

Javi: "Yo creo que en España, en lo que es la península, este tipo de música, evidentemente, se escucha más en Andalucía, Murcia, Badajoz, son sitios que siempre son agradecidos, Madrid y Barcelona también, porque al final son capitales muy grandes donde hay mucha gente y también muchos andaluces. Este año queremos buscar también esas zonas que quizás nos conozcan menos. Queremos ir al norte, queremos ir a las Canarias y queremos ir a las Baleares."

Raúl: "Al final son ciudades que si no vas a tocar a una sala de 100 personas primero es muy difícil."

Javi: "Pero a nivel de Spotify y demás, vemos que tenemos muchos oyentes de todos lados y incluso de Latinoamérica, un montón, que la verdad es que nos sorprendió mucho."

Rául: "Cuando me meto en el Spotify Artists en España estamos repartidos, pero después en Argentina, Chile, también hay mucho oyente, tío, y yo flipo... En Puerto Rico también."

Javi: "Aunque tengamos este estilo, ¿no? Así, aflamencao, las versiones que hemos hecho de los temas, sobre todo de urbano, de Latinoamérica, de reggaeton y demás, hemos hecho versiones a nuestro rollo que nos han abierto mucho público también por ahí fuera."

¿Está vuestra música influenciada por Cádiz?

Juan José: "Es que es lo que hemos vivido, como quien dice, allí hay mucho turismo, y el turismo va buscando mucho la zumbita en un chiringuito, en un pub, y al fin y al cabo, nosotros lo que hemos tocado casi todo el tiempo es rumba y cosas como para que la gente se lo esté pasando bien. Entonces, nuestra música nace un poco de ahí también, de intentar buscar, divertir a la gente con las canciones".

Javi: "en Cádiz es muy común ver a la gente en la calle con la guitarra. Tú, cuando quedas en un parque, te llevas la guitarra, te bebes tu cervecita. Venimos de allí y seguimos haciéndolo".

¿Cuál sería vuestra colaboración soñada?

Javi: "Tenemos la suerte de que hemos hecho colaboraciones muy bonitas, muy guays, y además con todos los que hemos colaborado son personas superespeciales y muy importantes para nosotros, se han convertido en amigos, y nos gustaría, pues Alejandro Sanz".