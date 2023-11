Entrevista a Walls: "La gracia de la música de hoy es fusionar géneros que ya existen"

Entrevistando a Walls sabes inmediatamente que estás hablando con un chaval, porque cuando no canta tiene todavía voz de casi adolescente, pero cuando te responde sobre sus gustos musicales, influencias o inquietudes, te da la sensación que es alguien mucho más veterano, un Dorian Gray que guarda su retrato envejeciendo en una carpeta privada de Instagram.

Se llama Ginés Paredes (de ahí lo de walls), nació un año y un día antes del 11S, y su música ha cambiado tanto como el mundo desde aquel fatídico día. "Las batallas son algo que guardo con mucho cariño, pero las identifico como una parte muy concreta de mi vida", nos dice recordando cómo con solo 17 años levantó el galardón que le acreditaba como el dueño del corral.

Es consciente de que la gente le "identifica con eso", pero lo reconoce como etapa breve y el comienzo de su metamorfosis. "No me importa para nada que se me relacione con las Batallas de Gallos de Red Bull, pero he cambiado tanto de registro que hay quien me critica", explica con una risa de aquellos que están por encima de las opiniones dañinas. ¿De verdad tiene 23 años?

Las fotos y su partida de nacimiento dicen que sí, y precisamente en las imágenes es donde más se nota el cambio. De corte al 2 y camisetas anchas en su época freestyler ha cambiado a una estética más rockera, de chalecos abiertos, cresta asimétrica y dominio absoluto de la pose, pero porque tiene lo más difícil: ser natural.

"Siempre he mamado mucho rock, y es un proceso de descubrirse a sí mismo", nos cuenta, añadiendo que al principio se acercó a ese género como un niño que quería agradar a su tío con conocimientos de canciones míticas. "Persona y personaje tienen que ir cogidos de la mano", reflexiona, cuando se le pregunta por la honestidad con la que responde y cuánto se parece su conversación a sus letras. "Descubrirse a sí mismo", ya sabes.

"Cojo cosas de Dire Straits, me flipan grupos como Green Day u Oasis" no son frases que oigas a menudo a menores de 25 años, y ahí está Walls citándoles como referencia. "También mucho rock español de los 2000 en adelante, ¿eh?". La frase de remate casi sirve de titular: "Quien diga que no tiene referencias está mintiendo".

Walls está convencido de que los avances son para bien siempre. "Para los artistas, las redes sociales es lo mejor que le ha pasado a la música desde la invención del fuego", mientras que es consciente de sus peligros: "A lo mejor no estamos usándolas correctamente, y a veces me gustaría vivir en aquella época en la que un artista tenía que ir un día a la tele, solo tenía esa oportunidad, para decir lo que quería".

Antes de terminar, la conversación deriva a su amada Murcia, lugar de procedencia de otras bandas como M-Clan, Viva Suecia o Arde Bogotá. "Hay un montón de chavales, de locales, de conciertos, congresos de composición y movidas que están haciendo en la ciudad, es un buen sitio para la música". No me cabe duda de que en no mucho tiempo alguien elaborará listas de artistas de la zona poniéndole a él entre los primeros. Si no el primero.