Si No Estás de Iñigo Quintero: el éxito de TikTok que nadie esperaba y que arrasa en Europa

"¿Quién leches es Iñigo Quintero?": esa es la pregunta que se hace una parte importante de la juventud española, después de ver cómo una de sus canciones, Si No Estás, se ha convertido en uno de los mayores fenómenos virales de TikTok, y en la canción que lidera las listas en muchos países de Europa. Aunque durante las últimas semanas ha acumulado una buena cantidad de reproducciones, hace casi un año que fue lanzada, y cada vez son más los que cuestionan que su éxito haya sido tan orgánico como parece.

Iñigo Quintero es un músico amateur (aunque, a este paso, puede que se convierta en profesional) que apenas tenía unos cuantos miles de seguidores hasta hace unas semanas. TikTok hizo que uno de sus singles antiguos fuese la tendencia musical principal a nivel europeo, y desde entonces ha conseguido colarse en las radios de infinidad de países, como también lo hicieron otros one-hit-wonders de TikTok en ocasiones anteriores.

La canción Si No Estás no tiene nada de particular (hay quien incluso señala que tiene más bien poco de comercial, en lo que a su sonoridad se refiere), y la voz de Iñigo Quintero recuerda enormemente a la de Dani Fernández, así que no ha tenido demasiado recorrido en nuestro país. Ahora, lo que muchos se preguntan es qué es lo que ocurrirá después de este milagro de popularidad, que en algunas ocasiones ha llegado a superar en reproducciones a grandes estrellas como Bad Bunny o Beyoncé.

El cantante tiene otros singles posteriores a esta canción, como Sobredosis o Será Por Ti, pero todavía no tiene videoclips propios. Sus próximos movimientos serán clave para definir si se convierte en un artista relevante a nivel nacional, o si su fama se diluye a la misma velocidad que un trend de TikTok.