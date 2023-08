Estas son las canciones más sexys jamás compuestas, según una votación popular

Lets Get It On - Marvin Gaye

Canción meme por excelencia para todos esos momentos sensuales que surgen en los contenidos que se publican en redes, 'Let's Get It On' es inconfundible desde el primer segundo en el que suena. ¡Y eso no es algo que puedan decir muchas canciones!

Never Gonna Give You Up - Barry White

No son pocas las parejas que han intimado al ritmo de esta canción; aunque, con sus ocho minutos de duración, algo nos dice que habrá a quienes se les haya acabado la diversión antes de que terminase de sonar este temazo de Barry White.

Your Love Is King - Sade

En general, toda la discografía de Sade podría utilizarse para una noche de amor desenfrenado, pero 'Your Love Is King' es la que más personas han elegido como su predilecta.

Love to love you, baby - Donna Summer

Donna Summer es toda una reina de la canción, y es probable que muchos de sus hitazos hayan contribuido a crear el ambiente perfecto para una primera cita o una cena romántica. Entre ellos, 'Love to Love You, Baby' es el favorito de la mayoría.

Wicked Game - Single Edit

Aunque la canción tiene toques más oscuros que sexys, el videoclip de 'Wicked Game' ha hecho que este tema sea uno de los primeros que se viene a la mente de muchas personas cuando piensan en canciones sexys.

Cry To Me - Solomon Burke

Algunos han querido viajar muy, muy atrás en el tiempo para recordar un clásico como 'Cry To Me' de Solomon Burke. ¡Está claro que las canciones antiguas dominan en esta lista!

Justify My Love - Madonna

Imposible que faltara la reina del pop en esta lista: Madonna es toda una experta en crear canciones sexys, pero esta votación da a entender que 'Justify My Love' es la que más recuerdan sus fans por esta faceta.