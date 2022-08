El Mad Cool Sunset 2022 anuncia su cancelación al no encontrar sustituto a Rage Against The Machine

Más información Calendario de festivales de música en España 2022

Desde que saltó la desafortunada noticia de que Rage Against The Machine cancelaba toda su gira europea este 2022, después de que su cantante Zach De la Rocha sufriera una lesión durante un concierto en Chicago, nos hemos estado preguntando que iba a suceder con los dos festivales españoles de los que eran cabeza de cartel.

Primero fue el Andalucía Big Festival, un festival cuya primera edición tendrá lugar este septiembre en Málaga, quién daba la sorpresa anunciando que sustituía a Rage Against The Machine por el extraño combo de C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede. El festival de tres días contaba entre otros con la presencia de Muse, Jamiroquai y Vetusta Morla por lo que la pérdida de RATM no se ha sentido tanto.

El problema gordo lo tenía el Mad Cool Sunset, un festival de un día cuyo plato fuerte era el grupo californiano y cuya única opción de supervivencia hubiera sido encontrar un grupo metalero que estuviera a la altura, algo que no han podido conseguir con tan poco tiempo.

"Tras la reciente cancelación de RAGE AGAINST THE MACHINE, y a pesar de los esfuerzos asumidos en este corto periodo de tiempo, para encontrar una banda sustituta al nivel de los californianos, sentimos comunicar que la organización ha decidido cancelar Mad Cool Sunset 2022. Entendemos que la cancelación del headliner principal de Mad Cool Sunset ha supuesto una desilusión y una modificación en los planes de muchos de los asistentes, ya que la compra de entradas tenía, en muchos casos, el objetivo de ser partícipes de la vuelta de RATM a los escenarios de nuestro país", aseguraban en el comunicado en el que anunciaban la cancelación del festival.

Desde la organización ofrecen la posibilidad e canjear las entradas compradas para Mad Cool Sunset por un abono de 3 días para el festival Andalucia Big Festival, que se realiza en Málaga los días 8, 9 y 10 de septiembre. Dicha solicitud deberá realizarse desde el lunes 29 de agosto hasta el martes 6 de septiembre.

A partir del martes 6 de septiembre, todos los que no hayan solicitado este canje, recibirán el reembolso de su entrada de Mad Cool Sunset sin tener que hacer ninguna gestión, será todo de manera automática.

Desde el festival han anunciado también que "El festival ya está trabajando y en contacto continuo con la banda californiana para poder tenerla de vuelta cuanto antes y disfrutar de su directo sobre uno de nuestros escenarios" lo que podría significar que el grupo californiano será uno de los cabezas de cartel de la próxima edición del Mad Cool.

También han asegurado que seguirán trabajando para que Mad Cool Sunset pueda llevarse a cabo en 2023 y poder ser al fin, la mejor forma de terminar el verano.