Calendario de festivales de música en España 2023

Os presentamos nuestra agenda de festivales de 2023, un listado cronológico de más de 200 festivales de música programados para este año por todos los rincones de España.

Aquí podrás mirar que festivales hay en tu Comunidad Autónoma por si quieres apuntarte a alguno que te pille cerca, podrás buscar que festivales hay en junio, julio, agosto y septiembre para incluirlos en tus vacaciones y podrás descubrir ese festival que no conocías pero cuyo cartel te va a enamorar.

Recopilamos en una sólo noticia los festivales más grandes y establecidos de España como son el Primavera Sound, Mad Cool, BBK Live, FIB, Arenal Sound, Viña Rock o Resurrection Fest entre otros.

Pero también festivales de tamaño medio y pequeño de todos los lugares de nuestro país. Festivales de música rock, indie, electrónica, flamenco, metal, folk, pop, hip-hop, reggaetón y todos los estilos que te puedas imaginar para todos los gustos posibles.

Además también podrás encontrar información de ciclos de conciertos como Noches del Botánico, Starlite, Cap Roig o Jardins de Pedralbles.

Esta es una noticia que iremos actualizando con forme vaya saliendo nueva información, confirmaciones y, esperemos que no muchas cancelaciones, de los distintos festivales.

El año pasado el mundo de la música y los festivales volvió con normalidad absoluta después de los dos años de pandemia en que la mayoría de festivales no pudieron celebrarse o tuvieron que ser suspendidos.

Esperamos que en este 2023 la música en directo en nuestro país siga con la fuerza que la ha caracterizado siempre y que los amantes de la música puedan bailar, cantar, saltar y disfrutar de los conciertos en todo su esplendor un año más.

No dudes en escribirnos en nuestras redes sociales si se nos ha escapado algún festival o si hay alguna información de la que hemos compartido que es errónea.

ENERO

Inverfest 2023

Fecha: De enero a mayo

Lugar: Madrid

Artistas: Carlos Nuñez, Club del Río, Antílopez y más

Más info: https://www.inverfest.com/

Microsonidos 2023

Fecha: De enero a abril

Lugar: Murcia

Más info: https://twitter.com/microsonidos

FEBRERO

Ghost Town Weekend Festival

Fecha: 3-4 Febrero

Lugar: Burgos

Artistas: The Iberians, Smoth Beans y Akatz..

Más info: https://burgosmoderno.com/musica-portada/ghost-town-weekend-2023/

GUITAR FESTIVAL BCN 2023

Fecha: de febrero a junio

Lugar: Barcelona

Artistas: Joe Satriani, Marwan, El Kanka y más.

Más info: https://www.guitarbcn.com/

MARZO

IRUÑA ROCK FESTIVAL 2022

Fecha: 18-19 de marzo

Lugar: Pamplona

Artistas: Natos y Waor, Narco, Banda Bassotti y más.

Más info: https://irunarock.com/

MADRID POPFEST 2023

Fecha: 25-26 de mayo

Lugar: Madrid

Artistas:

Más info: https://www.madridpopfest.com/

LET'S FESTIVAL 2022

Fecha: Marzo y Abril

Lugar: L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona

Más info: https://www.letsfestival.cat/

HORTERALIA 2023

Fecha: 18 de marzo

Lugar: Madrid

Artistas: Ojete Calor, Nancys Rubias, Leonard Dantés y más.

Más info: https://horteralia.com/

LET'S FESTIVAL 2023

Fecha: Marzo

Lugar: Barcelona

Artistas: Ginebras, Karavana, Los Punsetes, Veintiuno y más.

Más info: https://www.letsfestival.cat/

POLAR SOUND 2023

Fecha: 24 y 25 de marzo

Lugar: Baquiera Beret

Artistas: Vetusta Morla, Taburete, DJ Nano y más.

Más info: https://polarsound.es/

FESTIVAL PRIMAVERA TROMPETERA 2023

Fecha: 30-21 de marzo y 1 de abril

Lugar: Jerez de la Frontera

Artistas: Natos y Waor, SDFK, Ayax y Prok, La Pegatina y más.

Más info: https://primaveratrompeterafestival.com/

ABRIL

BARCELONA PSYCH FEST 2023

Fecha: 14 y 15 de abril

Lugar: Barcelona

Artistas: Moure, Levitation Room, Tvam.

Más info: https://www.instagram.com/barcelonapsychfest/

SANSAN FESTIVAL 2023

Fecha: del 6 al 8 de abril

Lugar:Benicàssim

Artistas: Phoenix, Leiva, Love Of Lesbian y más.

Más info: Todo sobre el SanSan Festival 2023

VIÑA ROCK 2023

Fecha: del 28 al 30 de abril

Lugar: Villarobledo

Artistas: Ska-P, Talco, Desakato, Zoo y más

Más info: https://www.vina-rock.com/

WARM UP FESTIVAl 2023

Fecha: 29 y 30 de abril

Lugar: Murcia

Artistas: Franz Ferdinand, Vetusta Morla, Yo La Tengo y más.

Más info: Todo sobre el WarmUp Festival

FESTIVAL FIV 2023

Fecha: 28-30 de abril

Lugar: Vilalba, Lugo

Artistas: La Casa Azul, Sidonie, Delaporte y más.

Más info: https://www.fivdevilalba.com/

GIJÓN SOUND FESTIVAL 2023

Fecha: fechas sin confirmar

Lugar: Gijón

Más info: https://gijonsoundfestival.com/

SOUND ISIDRO 2023

Fecha: abril y mayo

Lugar: Madrid

Artistas: Pony Bravo, Surfin' Bichos, La Zowi y más

Más info: https://www.soundisidro.es/

MAYO

FESTIVAL MARENOSTRUM FUENGIROLA 2023

Fecha: Mayo a Septiembre

Lugar: Fuengirola

Artistas: Pablo Alboran, Manuel Carrasco, Vetusta Morla, Hombres G y más.

Más info: https://marenostrumfuengirola.com/

MALLORCA LIVE FESTIVAL 2023

Fecha: 18 a 20 de mayo

Lugar: Mallorca

Artistas: Moderat. Vetusta Morla, The Chemical Brothers y más.

Más info: https://mallorcalivefestival.com/

Ibero Experia 2023

Fecha: 19 y 20 de mayo

Lugar: Madrid

Artistas: Mala Rodríguez, Muerdo, Javiera Mena y más.

Más info: https://twitter.com/iberoexperia

INTERESTELAR SEVILLA 2023

Fecha: 19 a 20 de mayo

Lugar: Sevilla

Artistas: Lori Meyers, Vetusta Morla, Viva Suecia, Sidonie y más.

Más info: https://www.interestelarsevilla.com/

KRISTONFEST 2023

Fecha: 27 de mayo

Lugar: Madrid

Más info: https://www.kristonfest.com/

OH, SEE FEST 2023

Fecha: 26 y 27 de mayo

Lugar: Málaga

Más info: https://ohseemalaga.com/

SPRING FESTIVAL 2023

Fecha: 26 y 27 de mayo

Lugar: Alicante

Artistas: Leiva, Lori Meyers, Alizzz y más.

Más info: https://springalicante.es/

SONS AL BOTÀNIC 2023

Fecha: de mayo a septiembre

Lugar: Valencia

Artistas: Belako, Jimena Amarillo, Guadalupe Plata y más.

Más info: http://jardibotanic.org/

MONKEY WEEKEND 2023

Fechas: Por confirmar

Lugar: El Puerto de Santa María

Más info: https://monkeyweekend.es/

JUNIO

MONTGOROCK FESTIVAL 2023

Fecha: 2 y 3 de junio

Lugar: Jávea, Alicante

Más info: https://www.montgorock.es/

PRIMAVERA SOUND 2023

Fecha:1 al 3 de junio Barcelona / 8 a 10 de junio Madrid

Lugar: Barcelona, Madrid

Artistas: Blur, Kendrick Lamar, Rosalía y más.

Más info: Todo sobre el Primavera Sound

FESTIVAL DE LES ARTS 2023

Fecha: 9 a 10 de junio

Lugar: Valencia

Artistas: Vetusta Morla, Amaia, Viva Suecia y más.

Más info: https://www.festivaldelesarts.com/

I LOVE REGGAETON

Fecha: 10 de junio

Lugar: Madrid, IFEMA

Artistas: Por confirmar

Más info: https://www.lovereggaeton.es

LOVE THE TWENTIES

Fecha: 24 de junio

Lugar: Madrid, IFEMA

Artistas: Por confirmar

Más info: https://lovethetwenties.sharemusic.es

PALENCIA SONORA 2023

Fecha: 8 al 11 de junio

Lugar: Palencia

Artistas: La Casa Azul, Noga Erez, Ginebras, Niña Polaca y más.

Más info: https://www.palenciasonora.com/

Capital Fest 2023

Fecha: Por confirmar

Lugar: Talavera de la Reina

Artistas: Por confirmar

Más info: https://capitalfest.es/

Azkena Rock Festival 2023

Fecha: del 15 al 17 de junio

Lugar: Vitoria-Gasteiz

Artistas: Rancid, The Pretenders, Incubus, Iggy Pop y más.

Más info: https://www.azkenarockfestival.com/es/

SÓNAR BARCELONA 2023

Fecha: del 15 al 17 de junio

Lugar: Barcelona

Artistas: Richie Hawtin, Albany, The Blessed Madonna y más.

Más info: https://sonar.es/

A SUMMER STORY 2023

Fecha: 23 y 24 de junio

Lugar: Arganda del Rey, Madrid

Artistas: por confirmar

Más info: https://asummerstory.com/

EL BOSQUE SONORO 2023

Fecha: 23 al 25 de junio

Lugar: Zaragoza

Artistas: por confirmar.

Más info: https://www.elbosquesonoro.com/

FESTIVAL O SON DO CAMIÑO 2023

Fecha: del 15 al 17 de junio

Lugar: Santiago de Compostela

Más info: https://www.osondocamino.es/

FESTIVAL DE LOS SENTIDOS 2023

Fecha: 16 al 18 de junio

Lugar: La Roda (Albacete)

Artistas: Vetusta Morla, Dorian, Dani Fernández y más.

Más info: https://www.festivalsentidos.com/

LOVE THE 90’S FESTIVAL MADRID 2023

Fecha: 17 de junio

Lugar: Madrid

Artistas: Los Secretos, Amistades Peligrosas, Sadri Duo, King Africa y muchos más.

Más info: https://lovethe90sfestival.sharemusic.es/

FESTIVAL TOMAVISTAS 2023

Fecha: del 22 al 24 de junio

Lugar: Madrid

Artistas: La Casa Azul, Sidonie, Ginebras y más.

Más info: https://www.tomavistasfestival.com/

Rock Imperium Festival 2023

Fecha: 23 a 25 de junio

Lugar: Cartagena, Murcia

Artistas: Kiss, Deep Purple, Helloween y más.

Más info: https://www.rockimperiumfestival.es/es/

BBK BILBAO MUSIC LEGENDS FESTIVAL 2023

Fecha: 24 y 25 de junio

Lugar: Sondika

Artistas: The Cult, The Waterboys y más.

Más info: https://www.musiclegendsfestival.com/es/

Paraiso 2023

Fecha: Por confirmar

Lugar: Madrid

Más info: https://paraisofestival.com/

FESTIVAL JARDINS DE PEDRALBES 2023

Fecha: de junio a julio

Lugar: Barcelona

Artistas:

Más info: https://festivalpedralbes.com/

FESTIVAL NOCHES DEL BOTÁNICO MADRID 2023

Fecha: junio y julio

Lugar: Madrid

Artistas:

Más info: https://www.nochesdelbotanico.com/

Resurrection Fest 2023

Fecha: del 28 de junio al 1 de julio

Lugar: Viveiro, Galicia

Artistas: Ghost, Slipknot, Pantera, Papa Roach y más.

Más info: https://www.resurrectionfest.es/

VIDA Festival 2023

Fecha: 29 de junio al 1 de julio

Lugar: Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Artistas: The Libertines, Julieta Venegas, Suede y más

Más info: https://www.es.vidafestival.com/

Músicos en la Naturaleza 2022

Fecha: fechas sin confirmar

Lugar: Hoyos del Espino, Ávila

Más info: https://www.musicosenlanaturaleza.es/

RON BARCELÓ DESALIA 2023

Fecha: fechas sin confirmar

Lugar: República Dominicana

Más info: http://www.grupobakara.com/desalia/queesdesalia

Holika Festival 2023

Fecha: fechas sin confirmar

Lugar: Calahorra

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://www.holika.es/

Festival Río Babel 2023

Fecha: del 30 de junio al 2 de julio

Lugar: Madrid

Artistas: Julieta Venegas, Morat, Jamiroquai, Juan Luis Guerra y más.

Más info: Toda la info del Rio Babel 2023

Conexión Valladolid Festival 2023

Fecha: 30 de junio y 01 de junio

Lugar: Valladolid

Artistas: Loquillo, Natos y Waor, Ana Mena y más.

Más info: https://www.conexionvalladolid.es/

Big Sound Festival 2023

Fecha: 29, 30 de junio y 1 de julio

Lugar: Valencia

Artistas: Duki, Bizarrap, Morad y más.

Más info: https://www.bigsoundfestival.com/

MADRID ESCENA 2023

Fecha: Junio

Lugar: Madrid

Artistas:

Más info: https://www.madridescena.com/

JULIO

Polifonik Sound 2023

Fecha: 20 de junio y 1 de julio

Lugar: Barbastro, Huesca

Artistas:

Más info: https://polifoniksound.com/

Weekend Beach Festival 2023

Fecha: del 5 al 8 de julio

Lugar: Torre del Mar, Málaga

Artistas: Maluma, Sidecars, Mala Rodríguez y más

Más info: https://www.weekendbeach.es/

Bilbao BBK Live 2023

Fecha: 7 al 9 de julio

Lugar: Bilbao

Artistas: Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Florence + The Machine y más.

Más info: Todo sobre el BBK Live 2023

Cruïlla Barcelona 2023

Fecha: del 5 al 8 de julio

Lugar: Barcelona

Artistas: Sigur Ros, Sen Senra, Placebo, Leiva y más

Más info: https://www.cruillabarcelona.com/es/festival-cruilla-2023/

Mad Cool 2023

Fecha: del 6 al 8 de julio

Lugar: Madrid

Artistas: Red Hot Chilli Peppers, Robbie Williams, The Black Keys y más.

Más info: Toda la info de Mad Cool 2023

PORTAMERICA 2023

Fecha: del 13 al 15 de julio

Lugar: Portas (Galicia)

Artistas: Bad Gyal, Jorge Drexler, Dani Fernández y más.

Más info: https://portamerica.es/

Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira 2023

Fecha: del 9 al 16 de julio

Lugar: Ortigueira, Galicia

Artistas:

Más info: http://festivaldeortigueira.com/es

DreamBeach 2023

Fecha: del 9 al 13 de julio

Lugar: Cuevas de Almanzora, Almeria

Artistas:

Más info: https://www.dreambeach.es/

Planeta Sound 2023

Fecha: 7 a 9 de julio

Lugar: Ponferrada

Artistas:

Más info: https://planetasound.com/

Festival Sónica 2023

Fecha: 14 y 15 de julio

Lugar: Castro Urdiales, Cantabria

Artistas: Vetusta Morla, Leiva, Ginebras y más.

Más info: https://www.festivalsonica.com/

PIRATA ROCK FESTIVAL 2023

Fecha: 12 a 15 de julio

Lugar: Gandía

Artistas: Ska-P, SFDK, Morad, Sidecars y más

Más info: https://www.piratafestival.com/

FIB 2023

Fecha: del 14 al 17 de julio

Lugar: Benicàssim

Artistas: Franz Ferdinand, Bastille, Crystal Fighters y más.

Más info: https://fiberfib.com/

NO SIN MÚSICA FESTIVAL 2023

Fecha: 20 al 22 de Julio

Lugar: Cádiz

Artistas: Vetusta Morla. Sidecars, La M.O.D.A.

Más info: https://www.nosinmusicafestival.es/

Morriña Festival 2023

Fecha: 15 y 16 de julio

Lugar: A Coruña

Artistas:

Más info: https://www.instagram.com/MorrinaFestival/

Share Festival 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Barcelona

Artistas:

Más info: https://www.sharefestival.org/

Atlantic Fest 2023

Fecha: 21 al 23 de julio

Lugar: Illa de Arousa, Pontevedra

Artistas: Leiva, Sidecars, Sidonie y más

Más info: https://atlanticfest.com/

Festival Pirineos Sur 2023

Fecha: del 7 de julio al 29 de julio

Lugar: Lanuza, Huesca

Artistas: Guitarricadelafuente, Ludovico Einaudi, Luz Casal, Bomba Estereo y más.

Más info: https://pirineos-sur.es/

Cabo de Plata 2023

Fecha: del 26 al 29 de julio

Lugar: Barbate, Cádiz

Artistas: Dellafuente, Ska-P, Ayax y Prok y más.

Más info: https://cabodeplata.com/

Fan Futura Fest 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Murcia

Artistas: por confirmar

Más info: https://fanfutura.com/

Boombastic Festival 2023

Fecha: del 20 al 22 de julio

Lugar: La Morgal, Asturias

Artistas:

Más info: https://boombasticfestival.com/

Jazzaldia 2023

Fecha: 21 al 25 de julio

Lugar: San Sebastian - Donostia

Artistas: Norah Jones, Ben Harper y más

Más info: https://jazzaldia.eus/es/

Magdalena en Vivo 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Santander

Artistas: por confirmar

Más info: https://magdalenaenvivo.com/

Iboga Summer Festival 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Tavernes de la Valldigna, Valencia

Artistas: por confirmar

Más info: https://iboga.es/

Tsunami Xixón 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Gijón, Asturias

Artistas: por confirmar

Más info: https://www.tsunamixixon.com/

Contempopranea 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Alburquerque, Badajoz

Artistas: por confirmar

Más info: https://www.contempopranea.com/

Low Festival 2023

Fecha: del 28 al 30 de julio

Lugar: Benidorm

Artistas: Placebo, Vetusta Morla, Viva Suecia y más

Más info:https://lowfestival.es/

Ribeira Sacra Festival 2023

Fecha: 28 a 30 de julio

Lugar: Ribeira Sacra (Galicia)

Artistas:

Más info: https://festivalribeirasacra.com/

Monegros Desert Festival 2023

Fecha: 29 de julio

Lugar: Fraga, Huesca

Artistas: por confirmar

Más info: https://monegrosfestival.com/

Barna 'n' Roll 2022

Fecha: 29 de julio

Lugar: Barcelona

Artistas: Dropkick Murphys, Me First and The Gimme Gimmes y más.

Más info: https://www.barnanroll.com

Universal Music Festival 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Madrid

Artistas: por confirmar

Más info: https://universalmusicfestival.es/

Starlite 2023

Fecha: de junio a agosto

Lugar: Marbella

Artistas: Anastacia, Ludovico Einaudi, David Bisbal, Rod Stewart y más.

Más info: http://starlitemarbella.com/es/

Las Noches del Malecón 2023

Fecha: julio

Lugar: Murcia

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://lasnochesdelmalecon.com/

Ebrovisión 2023

Fecha: 31 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre

Lugar: Miranda de Ebro, Burgos

Artistas: Shinova, La MODA, La Trinidad

Más info: https://ebrovision.com/

Festival La Mar de Músicas 2023

Fecha: sin fechas

Lugar: Cartagena

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://lamardemusicas.cartagena.es/

Cap Roig Festival 2023

Fecha: julio y agosto

Lugar: Cap Roig (Girona)

Artistas:

Más info: https://www.caproigfestival.com/es/

Festival de la Guitarra de Córdoba 2023

Fecha: julio

Lugar: Córdoba

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://teatrocordoba.es/festival-guitarra-cordoba/

Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 2023

Fecha: fechas sin confirmar

Lugar: Vitoria-Gasteiz

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://www.jazzvitoria.com

Festival Sinsal 2023

Fecha: sin fechas

Lugar: Vigo

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://festival.sins.al/

AGOSTO

ARENAL SOUND 2023

Fecha: del 1 al 6 de agosto

Lugar: Burriana, Castellón

Artistas:

Más info: https://www.arenalsound.com/

The Juergas Rock Festival 2023

Fecha: del 2 al 5 de agosto

Lugar: Adra, Almería

Artistas: El Drogas, Ska-P, Zoo y más.

Más info: https://www.thejuergasrockfestival.com

PRESTOSO FEST 2023

Fecha: 3 al 5 de agosto

Lugar: Xedré, Asturias

Arstias: Rodrigo Cuevas, La Costa Brava

Más info: https://prestosofest.com/

SonRías Baixas 2023

Fecha: del 4 al 6 de agosto

Lugar: Bueu, Galicia

Artistas: por confirmar

Más info: https://www.sonriasbaixas.info

Leyendas del Rock 2023

Fecha: del 9 al 12 de agosto

Lugar: Villena, Alicante

Artistas: Megadeth, Hammerfall y más.

Más info: https://www.leyendasdelrockfestival.com/

Festival Amante 2023

Fecha: 5-6-7 de agosto

Lugar: Borja, Zaragoza

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://festivalamante.org/

Santander Music 2023

Fecha: del 5 al 8 de agosto

Lugar: Santander

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://santandermusic.es/

SONORAMA RIBERA 2022

Fecha: del 9 al 13 agosto

Lugar: Aranda de Duero

Artistas: Amaral, Jorge Drexler, Vetusta Morla y más.

Más info: Toda la info del Sonorama Ribera

Rabolagartija Festival 2023

Fecha: del 17 al 19 de Agosto

Lugar: Villena, Alicante

Artistas: Zoo, La Pegatina, Macaco y más

Más info: https://www.rabolagartija.com/

Medusa Sunbeach Festival 2023

Fecha: del 9 al 14 de Agosto

Lugar: Cullera, Valencia

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://www.medusasunbeach.com

Rototom Sunsplash 2023

Fecha: del 16 al 22 de agosto

Lugar: Benicàssim

Artistas: Sinn confirmar

Más info: https://rototomsunsplash.com/

Aquasella Festival 2023

Fecha: del 17 al 20 de agosto

Lugar: Arriondas, Asturias

Artistas:

Más info: https://aquasella.com/

Festival Brota Música 2022

Fecha: 19 y 20 de agosto

Lugar: Rota, Cádiz

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://brotamusica.com/

Mediterránea Festival 2023

Fecha: 18 y 19 de agosto

Lugar: Gandía, Valencia

Artistas:

Más info: www.festivalmediterranea.com

Cooltural Fest 2023

Fecha: del 17 al 20 de agosto

Lugar: Almeria

Artistas: Vetusta Morla, Lori Meyers, Second, Arde Bogota y más.

Más info: https://coolturalfest.com/

CanelaParty 2023

Fecha: del 23 al 26 de agosto

Lugar: Torremolinos

Artistas: Los Manises, Baiuca, Battles, Bronquio, Camellos, Rayo, Chaqueta de chandal, Carolina Durante

Más info: https://canelaparty.com/

Festival Gigante 2023

Fecha: 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre

Lugar: Alcalá de Henares

Artistas: Viva Suecia, Arde Bogotá y más.

Más info: https://festivalgigante.com/

BioRitme Festival 2022

Fecha: del 25 al 28 de agosto

Lugar: Pantà de Sau, Barcelona

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://bioritmefestival.org/

Muwi Rioja Fest 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Logroño

Artistas:

Más info: https://www.muwi.es/

Brisa Festival 2023

Fecha: sin fechas

Lugar: Málaga

Artistas:

Más info: https://www.brisafestival.com/

Flamenco On Fire 2023

Fecha: agosto

Lugar: Pamplona

Artistas: Sin confirmar

Más info: flamencoonfire.org

Festival Cala Mijas 2023

Fecha: 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre

Lugar: Málaga

Artistas: Arcade Fire, Florence + The Machine, The Strokes y más.

Más info: https://www.calamijas.com/

SEPTIEMBRE

Festival Osa do Mar 2022

Fecha: 2 y 3 de septiembre

Lugar: Burela, Lugo

Artistas: Anabel Lee, Arde Bogota, Berto, Karavana, La La Love You y más.

Más info: https://osadomar.com

Vive Latino Zaragoza 2023

Fecha: 2 y 3 de septiembre

Lugar: Zaragoza

Artistas:

Más info: https://vivelatinozaragoza.es/

Chanquete World Music Festival 2023

Fecha: 3 de septiembre

Lugar: Nerja, Málaga

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://www.chanqueteworldmusic.com

Visor Fest 2022

Fecha: 16 y 17 de septiembre

Lugar: Benidorm

Artistas: James, The Waterboys, Teenage Fanclub, Mudhoney, New Model Army y más.

Más info: https://www.visorfest.com

Granada Sound 2023

Fecha: 15 y 16 de septiembre

Lugar: Granada

Artistas: Vetusta Morla, Amaia, La M.O.D.A. y más.

Más info: https://www.granadasound.com/

Festival Brillante 2023

Fecha: 16, 17 y 18 de septiembre

Lugar: Chapinería, Madrid

Artistas: Amaia, Julieta Venegas, Israel Fernández, Erik Urano, Ferla Megia, Judeline y más.

Más info: https://festivalbrillante.com/

BAM 2022 (Barcelona Acció Musical)

Fecha: del 22 al 25 de septiembre

Lugar: Barcelona

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://www.barcelona.cat/bam/

Festival El Jardín de las Delicias 2023

Fecha: 23 y 24 de septiembre

Lugar: Madrird

Artistas:

Más info: https://www.jardindeliciasfestival.com/

Tónal 2022

Fecha: del 30 de septiembre al 2 de octubre

Lugar: Sin confirmar

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://www.colectivolaika.com

Madrid Salvaje 2022

Fecha: 30 de septiembre al 1 de octubre

Lugar: Madrid

Artistas: Rels B, C.R.O, Cruz Cafuné, Delaossa, Denom, Enol, Funzo & Baby Loud, Kaze y más

Más info: https://madridsalvaje.com/

Cranc Festival 2022

Fecha: sin fechas

Lugar: Menorca

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://crancfestival.com/

Fárdelej Festival 2022

Fecha: sin fechas

Lugar: Arnedo, La Rioja

Artistas: Sun confirmar

Más info: https://www.fardelej.com

WOS Festival 2022

Fecha: sin fechas

Lugar: Santiago de Compostela

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://wosfestival.es

Caudal Fest 2023

Fecha: 15 y 16 de septiembre

Lugar: Lugo

Artistas: Vetusta Morla. Sidonie y más.

Más info: https://www.caudalfest.es

Festival de la Luz 2023

Fecha: sin fechas

Lugar: Boimorto, A Coruña

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://www.festivaldelaluz.es

Donostia Festibala 2023

Fecha: sin fechas

Lugar: San Sebastian, Guipúzcoa

Artistas: Sin confirmar

Más info: http://www.donostiafestibala.com

BSide Festival 2023

Fecha: fechas sin confirmar

Lugar: Molina de Segura, Murcia

Artistas: Sin confirmar

Más info:https://www.b-sidefestival.com

DCODE Festival 2023

Fecha: sin fechas

Lugar: Madrid

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://dcodefest.com/

OCTUBRE

Extremúsika 2023

Fecha: del 6 al 8 de octubre

Lugar: Cáceres

Artistas:

Más info: https://extremusika.es/

AMFest 2022

Fecha: del 6 al 9 de octubre

Lugar: Barcelona

Artistas: Cult of Luna, Elder, Caspian, Pallbearer, Oranssi Pazuzu, DobleCapa y más.

Más info: https://amfest.es/

Iberia Festival 2022

Fecha: 7 y 8 de octubre

Lugar: Benidorm

Artistas: Loquillo, Tahúres Zurdos, Ilegales y más.

Más info: https://iberiafestival.com/

BIME Live 2023

Fecha: 28 y 29 de octubre

Lugar: Bilbao

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://www.bime.net/live/es/

Pintor Rock 2022

Fecha: del 29 al 31 de octubre

Lugar: Morell, Tarragona.

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://pintorrock.com/

Love To Rock 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Valencia

Artistas:

Más info: https://lovetorockfestival.es/

Festardor 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Betera, Valencia

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://festivalfestardor.com/

NOVIEMBRE

JazzMadrid 2023

Fecha: noviembre

Lugar: Madrid

Artistas: Por confirmar.

Más info: https://www.festivaldejazzmadrid.com/

MIRA Festival 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Barcelona

Artistas: Por confirmar.

Más info: https://mirafestival.com/

MAZ BASAURI 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Basauri

Artistas: Por confirmar.

Más info: https://www.mazbasauri.com/

Monkey Week 2022

Fecha: por confirmar

Lugar: Sevilla

Artistas: Por confirmar

Más info: https://www.monkeyweek.org/

Deleste Festival 2023

Fecha: 28 de noviembre

Lugar: Valencia

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://delestefestival.com/

DICIEMBRE

Purple Weekend 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: León

Artistas:

Más info: https://www.facebook.com/purpleweekend/

Bilboloop 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Bilbao

Artistas: Por confirmar.

Más info: https://www.bilboloop.com/

Hatortxu Rock 2023

Fecha: por confirmar

Lugar: Atarrabia

Artistas: Sin confirmar

Más info: https://www.hatortxurock.eus/es/

FIZ Festival 2022

Fecha: por confirmar

Lugar: Zaragoza

Artistas: Por confirmar.

Más info: https://fizfestival.com/