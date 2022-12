Red Hot Chili Peppers, Robbie Williams y The Black Keys, primeros grandes nombres del Mad Cool 2023

La sexta edición del festival Mad Cool, que se celebrará en Madrid del 6 al 8 de julio de 2023 ha anunciado gran parte de su cartel. El festival madrileño se reduce de las cinco jornadas que tuvo en la edición pasada a las tres que tendrá este 2023 que también tendrá un cambio de recinto de Valdebebas a Villaverde.

Entre los principales nombres de este cartel de marcado carácter masculino y anglosajon destacan nombres míticos del rock como Red Hot Chili Peppers, The Black Keys, Queens Of The Stone Age, Robbie Williams, Liam Gallagher o Franz Ferdinand entre otros.

La cantante y rapera estadounidense Lizzo es la única mujer entre los cabezas de cartel que también incluyen al cantante británico no binario Sam Smith.

En la primera jornada, Robbie Williams hace una parada en su gira española para tocar en el Mad Cool, compartiendo protagonismo con el rap de Lizzo, de Lil Nas X y de Machine Gun Kelly; además de otros nombres reconocibles como Franz Ferdinand, Sigur Rós o The 1975.

Al día siguiente, el viernes 7 de julio, será el turno de Sam Smith, Queens of Stone Age y The Black Keys, además de otro artista cabeza de cartel que será confirmado en los próximos meses.

Los californianos Red Hot Chili Peppers están programados como cierre del festival, el sábado 8 de julio, jornada en la que también actuarán los británicos Liam Gallagher y The Prodigy.

Una de las grandes novedades de esta edición es el traslado del festival, en lo que será su tercera localización. Tras arrancar en la Caja Mágica y posteriormente en Valdebebas, ahora llevará sus instalaciones junto al polígono El Gato y la Factoría Industrial de Villaverde.

Los organizadores han definido este punto como amplio y bien comunicado con el transporte público, un aspecto polémico la pasada edición por las largas colas de espera para abandonar el recinto mediante un acuerdo con la plataforma Uber.

En 2022, Mad Cool congregó a 305.000 espectadores -una media diaria de 70.000 personas- con más de cien bandas, entre los que destacaron The Killers, Metallica, Muse, Imagine Dragons, Natos y Waor o Nathy Peluso.