C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede sustituyen a Rage Against The Machine en el Andalucia Big Festival

Más información Calendario de festivales de música en España 2022

Desde que salió la mala noticia de que Rage Against The Machine tenían que cancelar todos los conciertos que iban a dar en Europa este otoño por culpa de la lesión que sufrió Zach De la Rocha, cantante del grupo, durante un concierto en Chicago todo el mundo ha estado expectante.

El grupo iba a dar dos conciertos en España como cabeza de cartel de los festivales Andalucia Big Festival y Mad Cool Festival, ambos organizados por Mad Cool y tenían que anunciar un sustituto a la altura para que la gente pudiera decidir si quería seguir asistiendo o pedían que les devolvieran la entrada.

Pues bien ya se ha resuelto la mitad del misterio y el Andalucía Big Festival ha sorprendido anunciando no uno sino tres nuevos cabezas de cartel para suplir la baja de RATM. Nada menos que C.Tangana, Franz Ferdinand y Suede, una combinación llena de nivel que deja claras varias cosas.

C. Tangana se apunta a un bombardeo y es sorprendentemente fácil contratarlo para un festival, a pesar de lo elaborado de sus shows durante esta gira. También parece muy fácil hacer que dos grandes del rock alternativo británico como son Franz Ferdinand y Suede bajen a España a dar un concierto con tan poco tiempo de preparación.

Por último apuntar que no sabemos cuánto cobran ninguno de estos artistas pero parece que el cache de Rage Against The Machine es lo suficientemente alto como para pagar el de estos tres artistas que van a sustituirlos.

"Después de la cancelación de RATM debido a un problema de salud que los llevó a cancelar toda su gira europea, el equipo de Andalucía Big Festival hemos trabajado día y noche para encontrar un sustituto a la altura, lo cual, no ha sido tarea fácil. Con el firme objetivo de seguir ofreciendo lo mejor a nuestros asistentes, hemos decidido incorporar tres nuevos headliners que formarán parte del cartel definitivo de Andalucía Big Festival", aseguraba el festival en su nota de prensa.

C. Tangana, Franz Ferdinand y Suede se unen a a artistas de la talla de Jamiroquai, Muse, Vetustas Morla, Biffy Clyro, Los Planetas, Stereophonics y Glass Animals en lo que es uno de los mejores carteles de este verano.

Falta saber qué decisión tomara el Mad Cool al respecto de la primera edición del Mad Cool Sunset que se celebra el 10 de septiembre y para la que todavía no ha anunciado nada. El público que compró sus entradas tiene que saber si el festival se va a cancelar, si van a anunciar también a los mismos artistas que en el Andalucia Big Festival o si van dar una sorpresa de última hora con otro nombre inesperado.