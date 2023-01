Flavio y Samantha confirman su ruptura después de meses de dudas entre los fans

Cuando dos celebridades que son pareja deciden terminar su relación, lo normal es que informen de ello con relativa rapidez, para que puedan seguir con sus vidas y que sus fans no los avasallen con preguntas sobre sus exparejas. Parece que Flavio y Samantha no han querido hacer las cosas de esta forma, y no ha sido hasta varios meses después de su ruptura que han confirmado la noticia a través de sus redes sociales. Aunque a muchos les ha pillado por sorpresa esta novedad, lo cierto es que los fans más acérrimos de ambos cantantes ya se imaginaban que su relación no era tan cercana como antaño.

Los rumores de ruptura empezaron a circular cuando ambos artistas dejaron de publicar imágenes juntos en redes, y hace unas semanas se dispararon aún más cuando se vio a uno de ellos con un posible nuevo amor. Los rumores hay que cogerlos con muchas pinzas, pero lo importante es que estos han sido, probablemente, los desencadenantes de la confirmación pública de su ruptura. "No ensuciéis inventando tonterías" sería la respuesta de Samantha y Flavio a aquellos que han extendido rumores sobre posibles cuernos entre la pareja.

Por suerte, los dos han explicado que su relación es "inmejorable", y es toda una alegría que sus seguidores puedan tener un ejemplo de ruptura tan sano, y llevado a cabo, en un principio, de forma tan privada. Lo más seguro es que ninguno de ellos entre en mayores detalles ni salseos al respecto, viendo la forma tan reservada que han tenido de tratar este asunto. Con la forma de actuar tan respetuosa que han tenido ambos durante todo este proceso, solo queda desearles suerte en su nuevo camino, por separado. ¡Aunque es probable que el tema se cuele en alguna de sus futuras canciones!