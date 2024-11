Génesis, el principio como artista del pop rock de Ruslana

Ruslana acaba de lanzar Genesis, su esperado primer disco más de un año después de quear tercera en la última edición de OT.

"Estoy un poco de los nervios a la par que emocionada. Lanzar este disco es una oportunidad de llegar a más público y siento que es mi presentación como artista, por lo que espero que vaya bien. El feedback que he tenido de algunas canciones ha sido bueno, pero siempre da vértigo enfrentarse a algo así. Pronto las canciones van dejar de ser mías y van a ser del público", ha declarado la artista a EFE en una entrevista.

El álbum, disponible en todas las plataformas así como en formato físico, es la carta de presentación de Ruslana Panchyshyna -conocida solamente como Ruslana- ante la industria musical tras asumir el reto que le propuso su discográfica hace solo unos meses.

"En abril, desde Universal me dijeron que si quería sacar un disco; yo obviamente dije que sí, y ellos me dijeron que iba a ser un proceso duro porque había poco tiempo. Así que me lancé de cabeza al estudio a componer y a contar la historia que yo tenía dentro. Fue muy rápido e intenso, pero ha quedado muy bien", ha comentado.

El resultado es Génesis, un álbum de diez canciones que refleja su personalidad artística a través de distintos sonidos como el pop, el rock e incluso la balada. “Quería que fuese una palabra que explicase sobre qué va el disco. Al final va de mí, de mis sentimientos y de mis experiencias reales. 'Génesis' para mí es mi principio como artista”, ha detallado sobre el título del mismo.

Dos son las acepciones de la palabra génesis en el diccionario. La primera, "Origen o principio de algo". La segunda, "Serie encadenada de hechos y de causas que conducen a un resultado". Y es que la cantante, que quedó tercera en OT, cumple ambos significados, especialmente el segundo en su búsqueda para llegar a lo más alto dentro de la industria musical.

"Aún queda mucho por trabajar, estoy empezando. De hecho, para este primer disco no quería colaboraciones porque sentía que era algo mío. Pero puedo avanzar que sí se vendrán colaboraciones y cosas pronto", anticipa la artista.

Ya el pasado sábado se alzaba con el premio de "artista revelación" de Los40 Music Awards 2024. "Ese premio no cambia las cosas tanto como parece; al final es un reconocimiento más, que está muy bien y me hace mucha ilusión, pero para mí el mayor premio es que la gente escuche mi música, que le guste y que vaya a mis conciertos. Ese es el tipo de premios que quiero tener en mi carrera", subraya.

Por ello, el mejor regalo que le han dado sus seguidores ha sido poder colgar el cartel de "todo vendido" en casi cada una de las fechas y ciudades de su primera gira, GénesisTour, con paradas en Granada este viernes, Sevilla (sábado 16, sala Fanatic), Barcelona (día 18, Razzmatazz 2), Zaragoza (día 20, sala López) o Madrid (3 de diciembre, Sala Sol).

“La verdad es que no me lo esperaba para nada, fue toda una sorpresa. Siempre se suelen agotar las ciudades más grandes, pero que se agotaran todas y cada una de ellas fue una alegría. Ahora habrá que estar a la altura de ello, lo que me pone aún más nerviosa”, confiesa entre risas.

Sin embargo subraya que ya lo tiene todo atado y que la puesta en escena va a ser "full banda", pero que no lleve bailarines no significa que ella no vaya a bailar. “Más que coreografías impuestas va a ser un momento de libertad de expresión corporal total, básicamente porque yo no me puedo estar quieta en el escenario. Quiero que surja la locura con la banda y con el público”, concluye.