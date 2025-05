La Gira Vibra Mahou by Mad Cool arranca con los directos de Kingfishr, Wunderhorse o Last Train

Con el verano a la vuelta de la esquina, los festivales más esperados empiezan a hacer ruido, y Mad Cool Festival no es la excepción. Como antesala perfecta, vuelve por quinto año consecutivo la Gira Vibra Mahou by Mad Cool, un tour imprescindible que acerca a artistas nacionales e internacionales a las salas de conciertos más vibrantes de España.

Este 2025, la gira pasará por Madrid, Barcelona y A Coruña, con ocho fechas confirmadas entre el 21 de mayo y el 8 de noviembre. En el cartel figuran nombres tan potentes como Last Train, Black Pistol Fire, Wunderhorse, Sports Team, Kingfishr, Ashleys, LAVIN y un artista sorpresa que se anunciará más adelante.

Fiel a su espíritu, la Gira Vibra Mahou by Mad Cool apuesta por la cercanía y la experiencia íntima del directo en sala, permitiendo al público disfrutar de bandas consolidadas y talentos emergentes en un formato más personal y vibrante. Además, la gira sigue sirviendo de trampolín para jóvenes promesas: Ashleys y LAVIN, dos de los ganadores del certamen Mad Cool Talent by Vibra Mahou, no solo tocarán en el festival madrileño, sino que también formarán parte del tour.

La gira arranca en la Sala Pantalán de A Coruña con la actuación de Last Train. El cuarteto francés, conocido por su intensidad escénica y su elegante fusión de rock alternativo, presenta su aclamado álbum “III”, una obra que consolida su madurez artística.

El viaje musical continúa con Black Pistol Fire, el explosivo dúo canadiense que combina rock, blues y garage con una energía arrolladora. Estarán el 5 de junio en A Coruña (Sala Pantalán) y el 8 de junio en Madrid (Sala El Sol), retomando su conexión con el público español tras su paso por Mad Cool en 2018.

Como ya es tradición, la víspera del festival se celebrará un concierto muy especial en La Riviera de Madrid. El 9 de agosto, los británicos Wunderhorse —liderados por Jacob Slater y autores del celebrado álbum Midas— pondrán el broche de oro al warm-up con su rock alternativo de alto calibre. Estarán acompañados por LAVIN y un invitado secreto que se revelará próximamente.

Y cuando el verano llegue a su fin, la gira seguirá marcando el ritmo con nuevas citas en octubre y noviembre. El 25 y 26 de octubre, Sports Team y Ashleys actuarán en Barcelona (Sala Wolf) y Madrid (Sala El Sol), respectivamente. Y para cerrar con broche de oro, el trío irlandés Kingfishr llenará las salas de atmósferas dream pop y folk moderno el 7 de noviembre en Barcelona y el 8 de noviembre en Madrid.

Una vez más, Vibra Mahou y Mad Cool unen fuerzas para ofrecer una experiencia sonora única, conectando a los fans con la mejor música en directo, dentro y fuera del festival.