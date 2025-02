Grimes hace un llamamiento "urgente" a Elon Musk por "ignorar" la situación de su hijo: "Requiere atención inmediata"

Elon Musk no para de protagonizar titulares que nada tienen que ver con sus empresas o su vida profesional. En el último año, el magnate ha generado muchas polémicas por su millonario apoyo a la campaña presidencial de Donald Trump.

Tras ello, y una vez cumplido su propósito, el dueño de Tesla vivió un momento surrealista junto a su hijo X AE A-XII cuando éste le mandó callar al presidente de los Estados Unidos. Poco después, se ha conocido que la autora de libros infantiles Ashley St. Clair aseguraba ser la madre del décimo tercer descendientedel fundador de SpaceX.

Elon Musk, Donald Trump y el hijo del magnate tecnológico en el Despacho Oval de la Casa Blanca | Europa Press / Aaron Schwartz / Zuma Press / ContactoPhoto - Only For Use In Spain

Así las cosas, la polémica no ha acabado aquí ya que, ahora, su expareja, la cantante Grimes, con la cual comparte tres hijos pequeños, incluyendo al anteriormente citado, de 4 años, le ha denunciado en su cuenta de X.

La artista le acusó de ignorar sus llamadas cuando uno de sus hijos sufre una "crisis médica" que no ha especificado.

"Lamento hacer esto públicamente, pero ya no es aceptable ignorar esta situación", señaló, antes de borrar su tuit este jueves 20 de febrero, según recogen medios como Page Six.

"Esto requiere atención inmediata. Si no quieres hablar conmigo, ¿podrías designar o contratar a alguien que pueda hacerlo? Podemos avanzar para resolver esto. Esto es urgente, Elon", lamentó.

"No voy a dar ningún detalle, pero él no responde a los mensajes de texto, las llamadas ni los correos electrónicos y se ha saltado todas las reuniones y nuestro hijo sufrirá una discapacidad de por vida si no responde lo antes posible, así que necesito que responda y si tengo que presionarle públicamente, pues supongo que es donde nos encontramos", añadió.

Ambos comparten a X AE A-XII, de 4 años, Techno Mechanicus, de 2, y una hija, Exa Dark Siderael, de 3.

Anteriormente, Grimes criticó a Musk a través de la red social de la que es dueño por el encuentro viral que tuvo su hijo mayor con Trump en el Despacho Oval, indicando que se preocupara por la privacidad de su hijo.