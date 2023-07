CAN WE TRUST IN LOVE?

¿Han roto Ariana Grande y Dalton Gomez? Parece que la pareja se divorciará después de dos años de matrimonio

Después de dos años de matrimonio, parece que Ariana Grande y Dalton Gomez han decidido separar sus caminos y se dirigen hacia el divorcio. Estos rumores empezaron después de que la cantante apareciera sin su anillo de bodas y parece que TMZ ha confirmado la ruptura de esta pareja.