IVE mezcla 'I Will Survive' y 'Unbreak My Heart' en su último comeback de K-Pop, 'After Like'

Cuanto más tiempo pasa, más claro queda que IVE es uno de los grupos de K-Pop líderes de su generación. La competencia ha sido especialmente dura en el último año debido a la infinidad de grupos nuevos que han debutado en muy pocos meses, pero tanto el debut como los dos comebacks de IVE están logrando captar la atención de forma mucho más notable que la mayoría de los grupos de su competencia; un logro muy admirable, teniendo en cuenta que no pertenecen a ninguna de las cuatro grandes compañías de K-Pop. Ahora regresan con 'After Like' y prometen posicionarse igual de bien que con sus lanzamientos anteriores, 'Eleven' y 'Love Dive'. Mezclan dos grandes canciones como 'I Will Survive' y 'Unbreak My Heart' con el toque IVE que tanto las caracteriza.

Si algo ha caracterizado a este grupo desde su debut es la calidad de su música y lo adictivas que resultan sus canciones. Mientras que la mayoría de lanzamientos pierden visibilidad a las pocas semanas de publicarse, las canciones de IVE han logrado mantener el flujo de views durante meses y meses, y gracias a ello superan con holgura los cien millones de reproducciones en YouTube, unas cifras al alcance de muy pocos grupos de K-Pop. Si a esta buena sonoridad le sumamos la enorme popularidad de una de sus miembros, Wonyoung, no es de extrañar que el grupo esté logrando un posicionamiento tan bueno tanto dentro de Corea del Sur como a nivel internacional.

Todavía queda bastante para que IVE cumpla su primer aniversario, pero su reputación es ya la de un grupo establecido. Será complicado seguir cumpliendo con unas expectativas tan altas como las que han ido generando a lo largo de los últimos meses, pero con una buena gestión, no cabe duda de que estamos ante una de las mayores promesas de la industria del K-Pop. ¡Que tiemblen las grandes compañías!