Justin Bieber critica duramente a sus haters "celosos" en una historia de Instagram con tintes religiosos

Justin Bieber ha vuelto a hablar abiertamente sobre el odio que recibe en redes sociales, y esta vez no se ha guardado nada. El cantante canadiense, que acumula más de 607 millones de seguidores entre todas sus plataformas, cree que muchas de las críticas que le llegan provienen de personas que simplemente no soportan ver su felicidad junto a Hailey Baldwin Bieber, su esposa desde hace seis años.

"La gente herida hiere a otros", comenzó reflexionando el artista de 31 años en una serie de mensajes publicados en Instagram Stories. "Y, sinceramente, si yo fuera tú, sería difícil no sentir celos si me viera a mí y a Hailey llevándonos la caña". Añadió con ironía que entiende que su relación puede resultar difícil de digerir: "Hailey y yo somos como esos ‘Jones’ imposibles de alcanzar".

La pareja atraviesa un momento especialmente dulce. Además de celebrar una segunda ceremonia de renovación de votos el pasado 9 de mayo en Hawái, el matrimonio dio la bienvenida a su primer hijo, Jack Blues Bieber, el pasado 22 de agosto. Desde entonces, ambos han compartido algunas imágenes familiares que han enternecido a sus seguidores.

Justin y Hailey se conocieron en 2009, entre bastidores en el programa TODAY. Empezaron a salir en 2015, pero fue en 2018 —tras la mediática ruptura del cantante con Selena Gomez— cuando retomaron su relación, esta vez para siempre.

En su reflexión, Bieber también hizo autocrítica, reconociendo que aunque intenta mantenerse fuerte ante los comentarios negativos, él también ha cometido errores: "A veces me tratan como un idiota aquí", escribió, refiriéndose a internet. "Pero si recuerdo que yo también tengo defectos y que Dios me perdonó, me ayuda a no sentirme mejor que esas personas crueles e hirientes".

Con un tono espiritual, añadió: "Mi instinto me dice: ‘Yo no chismorrearía ni mentiría sobre alguien en internet’, pero también hago cosas de las que no me siento orgulloso. Dios es misericordioso".

Fiel a su fe cristiana, Bieber remató su mensaje con una frase que no pasó desapercibida: "Tu Biblia no puede salvarte", una reflexión que podría interpretarse como una crítica a quienes usan la religión como excusa para juzgar.

El cantante fue bautizado en 2014 en la Iglesia Hillsong, pero desde 2021 forma parte de Churchome, una comunidad evangélica liderada por el pastor Judah Smith. Esta iglesia, sin embargo, ha sido objeto de controversia, y su excolaborador Ryan Good la llegó a calificar como una “secta” tras abandonar el grupo.