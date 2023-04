Louis Tomlinson: ¿despreciado por las emisoras de radio inglesas?

One Direction fue una de las bandas más exitosas de la historia, y todos esperaban que las trayectorias en solitario de sus miembros diesen bastante de lo que hablar después de su disolución. Es innegable que la persona que más éxito ha conseguido en su andadura individual es Harry Styles, pero el resto de sus compañeros también han tenido sus momentos potentes. Por desgracia, es probable que Louis Tomlinson sea uno de los que menos viabilidad comercial ha tenido, más allá de la colaboración con Bebe Rexha que lanzó nada más separarse One Direction, titulada 'Back To You'.

Bien se sabe que los fans más fervientes de un artista pueden tener unas capacidades de averiguación muy avanzadas, y muchos de los seguidores de Louis Tomlinson llevaban años expresando sus dudas con las diferencias de tratamiento que tuvieron las emisoras inglesas con el cantante frente al resto de sus excompañeros de banda. Sus canciones rara vez sonaban en la radio, y si lo hacían era porque los fans lo habían pedido a través de los canales oficiales. Ahora, una de las representantes de Louis Tomlinson ha puesto luz sobre este asunto.

Por lo que ha explicado, encontraron diferencias muy grandes entre la repercusión de Louis en conciertos y la que tenía en las radios de Reino Unido. No entendían por qué, si tenía tantos fans, su música no sonaba más en las emisoras. Así, decidieron hacer un experimento y enviar una de sus canciones sin revelar de quién era, y muchas de las radios la pusieron y aplaudieron su calidad. En cuanto se supo que la canción era de Louis Tomlinson, según ha señalado la representante, dejó de escucharse en las radios, de la noche a la mañana.

Ante esta información, muchos fans han recurrido a las redes para expresar sus quejas y pedir que este cantante sea tratado con el mismo respeto que el resto de sus compañeros de grupo. Por suerte, parece que la pasión que muchas personas sienten por este artista es suficiente para que pueda mantener su actividad, pero hay quienes desearían que se diese más bombo a su música en los medios ingleses, para que llegue a nuevas audiencias. ¡Habrá que esperar para ver si estas quejas surten efecto!