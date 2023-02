Love The 90's: todos los artistas confirmados y... ¿saldrán más entradas?

No es el primero en celebrarse pero sí el que antes ha colmado sus expectativas: Love The 90's vuelve este año con su sonido inconfundible y olor a pesetas. "El evento más esperado por los amantes de la década de los 90 da un paso más y se convierte en el festival europeo más grande /importante destinado a hacer revivir al público los temas musicales que han marcado toda una generación", dice la ya buenrollera nota de prensa.

Previsto para el 17 de junio en IFEMA, Madrid, los buenos resultados de las últimas ediciones han permitido a la promotora (Sharemusic) "crear una propuesta más ambiciosa para 2023". Serán 10 horas de la mejor música de los noventa en "riguroso directo", con más de 40 artistas confirmados y quizá alguno más por venir. "es sin ninguna duda el festival de música a nivel europeo con la mayor infraestructura técnica y artística, creada para los amantes de la música de aquella época", dice Felipe Menéndez, el CEO de Sharemusic.

Lo dice entre otras cosas por poder colgarse orgulloso el cartel de llevar una auténtica playa a Madrid, como cantaban en 2022 los Refrescos en su mítico himno. También tiene buena pinta la parafernalia de acompañamiento: "un kilómetro de barras, una zona recreativa con juegos de agua, y máquinas arcade" para sentirte de verdad en una década lejana pero tremendamente divertida.

En cuanto a los grupos que actuarán, estarán divididos en tres escenarios dependiendo del estilo al que pertenezcan, y la lista que nos pasan es la siguiente:

DANCE

AQUA • SAFRI DUO • CORONA • DJ SASH! • CHIMO BAYO • SONIQUE • DAISY DEE DE TECHNOTRONIC • LINDA MERTENS DE MILK INC. • JESSY • NICKI FRENCH • DOUBLE YOU • ARKIMED • ROZALLA • PACO PIL • MARIAN DACAL • MARTINA DE G.E.M. • DOUBLE VISION • KRISS ORUE • JUST LUIS • NEW LIMIT • SENSITY WORLD • JUMPER BROTHERS • FERNANDISCO

POP

LOS SECRETOS • SEGURIDAD SOCIAL • MARILIA DE ELLA BAILA SOLA • LA GUARDIA • LOS INHUMANOS • MODESTIA APARTE • MIGUEL COSTAS DE SINIESTRO TOTAL • JAVIER ANDREU DE LA FRONTERA • OBK • CARLOS SEGARRA • AMISTADES PELIGROSAS

PLAYA

KING AFRICA • REDNEX • AZÚCAR MORENO • WHIGFIELD • FUN FACTORY • NO MERCY • LOCOMÍA • VICEVERSA • AZUQUITA • ZAPATO VELOZ • 2 EIVISSA • REBECA

Las entradas VIP, más cercanas a los escenarios, se agotaron "en tiempo récord" y por ahora no es posible comprar ni pases generales, aunque quizá según se acerque el evento saquen alguna remesa adicional. Si eres fan estáte atento, que vuelan.