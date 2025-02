Lumo, la mascota de Eurovisión 2025, desata una oleada de memes en redes

Eurovisión 2025 ya tiene mascota y su presentación no ha pasado desapercibida. Se trata de Lumo, un personaje un tanto extraño cuyo nombre hace referencia a la luz y que ha sido diseñado por Lynn Brunner, estudiante de segundo semestre en la Academia de Arte y Diseño FHNW de Basilea.

El diseño de Lumo, con una melena rizada que simula una especie de llamas danzantes, ojos brillantes y una expresión divertida, busca representar la diversidad e inclusión que caracterizan a Eurovisión. Según ha dicho su creador, "Lumo es mucho más que una simple mascota; es la encarnación del espíritu de Eurovisión, un símbolo de la magia de la música y del lema Unidos por la Música". Además, su género neutro refuerza la idea de que la música es un lenguaje universal sin barreras.

El personaje ha sido elegido entre 36 propuestas únicas en un concurso en el que participaron 1.100 estudiantes de diseño de Basilea. La propuesta de Brunner convenció al jurado del Comité Organizador de Basilea 2025, convirtiéndola en la primera mascota de Eurovisión diseñada por un estudiante. A partir de mayo, Lumo recorrerá las calles de Basilea, acercando la emoción del festival a los ciudadanos y visitantes.

Sin embargo, no todo han sido aplausos. En redes sociales, muchos usuarios han mostrado su sorpresa –y en algunos casos, su rechazo– hacia el diseño de la mascota. No han faltado los memes y las comparaciones irónicas, con comentarios como: "¿Cómo que tenemos de mascota de Eurovisión 2025 a Carmen de Mairena?" o "Han dicho que lo ha diseñado un estudiante universitario y no un niño de colegio. Así que lo voy a decir: es muy FEO. Muy muy muy FEO".

Incluso algunos han encontrado similitudes entre Lumo y antiguos representantes del festival: "La televisión suiza presenta a Lumo, la mascota de Eurovisión 2025, inspirada en Lou, representante alemana de 2003".

Pese a las críticas, la organización de Eurovisión confía en que Lumo se convertirá en un símbolo del evento. Su producción correrá a cargo de fabricantes regionales o nacionales, apostando por la sostenibilidad y el talento local. ¿Conseguirá ganarse el corazón de los eurofans o pasará a la historia como una de las mascotas más polémicas del certamen?