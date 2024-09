Macklemore recluta artistas palestinos para su nueva canción protesta Hind's Hall 2

El rapero de Seattle, Macklemore, ha lanzado su nueva canción protesta Hind’s Hall 2 y en la que cuenta con contribuciones de la cantante palestino-estadounidense Anees, el rapero MC Abdul, nacido en Gaza, y el comediante y autor palestino-estadounidense Amer Zahr (quien canta y toca el laúd). La canción también cuenta con la voz del Coro de Niños Palestinos de Los Ángeles, Lifted!

"He visto masacres, estoy agradecido de estar vivo/Aprecias la vida cuando sobrevives a un genocidio", rima MC Abdul en su verso. "Mírame a los ojos y dime lo que ves/Me quedé sin lágrimas para llorar, rapea hasta que Palestina sea libre".

Más adelante en la canción, Macklemore dirige unas barras a Kamala Harris y hace un guiño al movimiento No Comprometidos, un esfuerzo en curso para detener los envíos de armas estadounidenses a Israel, reducir las tácticas indiscriminadas del país en Gaza y poner fin a la guerra.

"Hola Kamala, no sé si estás escuchando", dice Macklemore, "pero deja de enviar dinero y armas o no ganarás Michigan/Nosotros no nos comprometemos, y diablos, no, no cambiaremos de posición".

Macklemore también interpretó "Hind’s Hall 2" en un concierto en su ciudad natal de Seattle durante el fin de semana, y también lanzó un ruidoso "Fuck America" durante su actuación.

Macklemore publicó la primera Hind’s Hall en mayo de 2024 en medio de protestas generalizadas en las universidades que pedían el fin de la guerra de Israel en Gaza. El título de la canción era una referencia al nuevo nombre que los manifestantes de la Universidad de Columbia le dieron al Hamilton Hall cuando lo ocuparon a principios de este año; Le cambiaron el nombre a Hind's Hall en honor a Hind Raja, un niño de seis años asesinado por el ejército israelí en febrero.

Al igual que la primera canción, Macklemore donará las ganancias del Hind’s Hall 2 a UNRWA USA, una organización sin fines de lucro que ayuda a los refugiados palestinos.