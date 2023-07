Madison Beer, contundente ante un comentario desagradable: "No te tocaría ni con un palo de diez metros"

Aunque una de las mejores cosas que tiene Internet es la libertad que ofrece a las personas para hablar y compartir todo aquello que les apasiona, la realidad es que hay veces en las que esta misma característica se convierte en lo peor que tiene. Esto es algo que cada vez se ve más reflejado en las redes sociales, donde muchas personas se sienten con el derecho de opinar sobre el físico de una persona solo porque esta decida compartir una foto suya. Además, muchos no se conforman con esto, sino que incluso se ven con la potestad de exigirles algunos cambios, algo que es especialmente común que sufran las personas conocidas debido a su exposición pública.

Cada vez es más común encontrarse con este tipo de comentarios, por lo que también es más probable que terminen leyendo estas opiniones desagradables. Y, por lo que parece, esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Madison Beer, quien después de publicaruna foto en Instagram se ha encontrado con que un chico la criticó por, según él, haber subido de peso. Pero, por si con esto no se hubiera quedado tranquilo, también decidió exigirle que hiciera "algo de cardio" porque a los hombres le gustan "las chicas delgadas". Y, como era obvio, Madison Beer no se ha tomado para nada bien el comentario tan despectivo de este usuario, motivo por el que no ha dudado en darle una respuesta que ha hecho temblar las redes.

"No te tocaría ni con un palo de diez metros, aunque me pagaran un millón de dólares". Esta ha sido la respuesta tan contundente que la cantante ha dado a este usuario, a quien las redes no han tardado en criticar por el comentario tan desagradable que le ha dejado a Madison Beer. Cada vez es más común encontrarse este tipo de comentarios en las redes, donde algunos hombres se creen con el derecho de exigir cambios en los cuerpos de las mujeres o incluso criticar sus decisiones, algo que la cantante no está dispuesta a tolerar.

Y, como era de esperar, las redes sociales también se han mostrado muy críticas frente a este usuario, quien muchos esperan que aprenda a respetar a las mujeres después de haber recibido una respuesta tan crítica por parte de Madison Beer.